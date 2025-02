Eksiksiz uyum!

Mourinho, kadro genişliğini kullanıp, yıprananları da bakıma almak için merkezi çok bozmadan rotasyonlarını yaptı. Kazanmaları gerektiğinin farkındaydılar, "altı Türk oyuncu" ilk on birde yerini aldı. Uzun zamandır gözlerden uzak olan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan'ı değerlendirme şansı yakalandığı gibi, devre arasının gözde transferi Talisca da ön taraftaki "imdat düğmesi" olarak sahadaydı.

Rakibi kalelerine getirmeden, oyunun temposunu da doğru ayarlayıp, yükseltmeden; üç gol buldular. Üçü de "usta işi" kesilen cezalardı. İlk golde başlangıç pası, ikincisinde direkt asist İrfan Can Kahveci'den geldi.

Bu maç özelinde Fred de en verimli oyuncuydu. Üç golde de ceza alanı içindeydi. Top rakibe geçtiğinde de ilk dalgakıran oldu. Doğru koşular, alan kapamalar ve ihtiyacı olana seçenek olarak sahadaydı.

Ve Oğuz Aydın… Sol bek başladı, sağ bek olarak bitirdi. Bir asist yaptı, bir tanesini En-Nesyri harcadı. Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra, ofansif bölgeden, hücum aklı olan, çok yönlü bir defans oyuncusu inşa ediyorlar.

Öteki İrfan Can… Eğribayat olan, ikinci yarıda skoru korumak isteyen oyun anlayışının getirdiği zaaflarda iki önemli kurtarış yaptı. Yenilen gol ise En Nesyri'nin hediyesiydi.

Mourinho maçtan mutlu olacaktır. Çünkü takım değişse bile onun aklındaki kurguyu koruyor, aynı disipliniverimi gösteriyor. Yenilen gole de çok kızacaktır. Bu emeğin, böyle bir hatası olmamalıydı.

Kulübede olmayan Livakovic, kullanılmayan Cenk Tosun… Haberci hislerim bu durumu normal karşılamıyor. Bakalım ne çıkacak?

