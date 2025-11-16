Tartıya çıkacaklar

Son viraja girerken, bizi Dünya Kupası için play-off'lara taşıyacak skor öncelikliydi. Ama Bursa'da öylesine güzel ve coşkulu tribünler vardı ki Bizim Çocuklar, gelenleri evlerine keyifli göndermenin peşine düştüler. Montella'nın on birinde sürprizler yoktu. Bir gün önce İspanya maçını düşünerek farklı tercihler yapabileceğini söylemişti. Fakat İtalyan bakış açısı 'eldeki kuşun' peşindedir. Öncelik grubu ikinci bitirmekti, çok da haksız değildi.

Baskılı ve hızlı paslarla örmeye çalıştığımız atak planına sahiptik. Bulgarlar da bunun farkında olarak kalabalık kaldılar geride. Hakan ve Arda'nın başına nöbetçiler diktiler. Sağ kanattaki duvarı Oğuz'la deldik, sol tarafı Kenan ve Ferdi ile. Kanat toplarını getirsek de ceza alanında bizimkiler yoktu. Top rakibe geçtiğinde geriye koşma problemi yaşamayan bir takımız. Çocuklar hemen alanlarını kapatmaya çalışıyor ve yardımlaşıyor. Bulgarlar, şutlarla zorladıkları son umut çabalarında Uğurcan'a takıldılar. Son maç bir şeyi değiştirmeyecek. Ama Montella ve Bizim Çocuklar artık ilk 10'un içindeki rakiplere karşı, "Buradayız" demek zorunda. İspanya maçında kendi tartılarına çıkacaklar. Bu kadroya ikinci sınıf olmak yakışmaz. Bu jenerasyonun kendi tartısını yapması için iyi bir taktik yönetime ihtiyacı var. Montella değiştirmeyi ve koruduğu kadrosu ile farklı olmayı başarmalı. Bu çocuklar da bunu hak ediyor, biz de...

