28 Kasım 2025, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar 10 kişi kalınca da kafa tuttular!

GÜRCAN BİLGİÇ

10 kişi kalınca da kafa tuttular!

10 kişi kalınca da kafa tuttular!

28.11.2025, Cuma
Maçın mana ve önemi sakin olmayı birinci sıraya koydu. Beşli savunan, iki santrforla fırsat bekleyen ve bunu defalarca kanıtlamış bir takım vardı karşılarında. Hem onları kaleden uzak tutmak gerekiyordu, hem de "üç puan ilacına" kavuşmak. Merkezdeki eksikler (Bartu da listede yoktu) Asensio'yu kaleden uzaklaştırmaya mecbur etti Tedesco'yu. Talisca oyunu kurma görevine, atakları da bitirme görevini ekledi. Kerem-Talisca ve Brown soldan, Oğuz-Semedo ve Asensio sağdan kısa pas üçgenleri ile defansın arkasına sarkmak istediler. Başardıkları anlar da oldu ama devre bittiğinde Macarlar'ın direkten dönen iki şutu vardı. Oyun planına ve taktik disipline rağmen bireysel hatalar ve top kayıplarıyla rakibi davet ettiler kalelerine. Skriniar ve Ederson'a rağmen ikinci sınıf takıma yakışacak kornerden kafa golünü yediler. Daha uygununda Nesyri avuta attı. Yoklardan çözüm bulmak… Yiğit Efe güzel gecesini tamamlayamadı. Alvarez stoper oldu, Semedo ön libero. Oğuz'un sola yaklaşması, Nene'nin direkt oynama isteği, rakip ceza alanındaki kaosun arkasından Talisca'nın fırsatı değerlendirmesi… İki takımın oyun dengesinde beraberlik normal gibi gözükse de, 10 kişi kaldıktan sonra bile kazanmanın peşine düştüler. Duran tuzağa düştü ama tüm takım peşinden geldi, intikamını kovaladı, Macarları kendi ceza alanlarında bıraktılar. Gerilimi yüksek tutup, neleri yapamayacaklarını gösterdiler. Kazanmak kadar kafa tutmak da önemliydi. Pazartesi öncesinde güven tazelediler.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bu büyük takım refleksidir! 24.11.2025 Pazartesi
Biz attık, biz yedik 19.11.2025 Çarşamba
Tartıya çıkacaklar 16.11.2025 Pazar
Kadıköy ruhu ile kazandılar! 10.11.2025 Pazartesi
Yaşanmamış dakikalar 07.11.2025 Cuma
Açtılar yolu, tam gaz gidiyorlar 03.11.2025 Pazartesi
Koca sezonun ateşi derbide yatıyor 28.10.2025 Salı
Ve barıştılar... 24.10.2025 Cuma
Büyük takım olduklarını unutmuşlar! 20.10.2025 Pazartesi
Kimse “fight” demedi mi? 06.10.2025 Pazartesi
Daha Fazla Gör