Resital; Ferdi Kadıoğlu’ndan

İsmail Kartal boşuna her maç sonrasında oyun gücünden bahsetmiyor. Beşiktaş maçı öncesindeki takım konuşmasında da futbolcularına 'neden kazanacaklarını' bu şekilde açıkladı. Taşları yerine koyduktan sonra, antrenman kalitesinin nelere yol açabileceğini de izliyorsunuz Fenerbahçe ile beraber. Baskı ile başladılar. Spartak kendi ceza alanı önüne ördü duvarı. Topu o kadar hızlı dolaştırmaya başladılar ki, hatalar da peşinden geldi. Dzkeo, Szymanski Osayi kaçırdı üst üste. İkisi boş kaleye neredeyse. Barajı yıkan Ferdi'ydi. Enerjisini doğru kullandı, aklını ortaya koydu, kalecinin burnunun dibinden tabelayı değiştirdi.



AVERAJ CİDDİYET GETİRDİ

Spartak Trnava'nın konsantrasyonu ile birlikte, enerjisi de azalmaya başladı. Oyun gücü dedik, üstüne de oyuncu kalitesini ekleyin, bir anda "hadi gol atalım" demelerine kalıyordu pozisyon bulmak. Ferdi ikinci yarının da "başka" oyuncusu olmayı sürdürdü. Bir "10 numaradan" ne bekliyorsanız, Ferdi bunu yapıyordu. Sağ bek görünümlü, defansif forvet de diyebiliriz genç oyuncuya. Kartal, hafta sonu maçları ertelenince rotasyon da yapmadı. Grup birinciliğinin averajdan geçmesi de Fenerbahçe'yi daha "ciddi" olmaya itti. İsmail'in birkaç haftadır süren form eksiliği de giderilmiş gibi. Gollerin peş peşe gelmesiyle birlikte Kadıköy kendi gecesini, eğlencesini de yarattı. Skoru aldıktan sonra tempoyu ayarladılar, değişiklikler geldi. Bu kez Cengiz, King, Umut Nayir gibi "merak edilenlerin" dakikaları başladı.

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