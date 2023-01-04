Çelişki üstüne çelişkili bir maç

İki orta sahalı seçimi (Crespo, Arao) başka maçlarda da yaptı Jesus. Ümraniye ve Konya maçlarını da böyle oynadı. Seçtiği iki bağlantı oyuncusu dünkü Rossi ve Lincoln gibi orta saha özellikleri olmayanlardı. Problemler yaşadı ve puan kaybetti. Son Trabzonspor maçında da rakipten bir orta saha eksik oynadı. Rakibin baskısını kıramadı, oyun kuramadı, etkili olamadı. Antalya'da yine aynı mantığı kullanması enteresan. Ya çok kibirli, rakibi küçümsüyor ya da Süper Lig'in bu mücadeleci yapısını hâlâ anlayamamış

Zor deplasman elbette. Nuri Şahin'in takımı her zaman bir planla sahaya çıkıyor. Yeniyor-sıklıkla yeniliyor ama bu böyle. Fenerbahçe'yi kilitlemekte çok da başarılı oldular, üstelik altın tepsi ile önünde iki orta sahalı bir takım vardı. Hatta Arao'nun stoperlerin önünde kaldığını varsayarsak, sadece Crespo'ya kalmış koca bir alanı ele geçirmek zor olmadı.

Direkten dönen 3. topun peşinden beraberliği yakaladı F.Bahçe. Bir hata aradılar, buldular. İlk golün pası Szalai'den geldi örneğin. Sağ kanattan yaptı ortayı. "Ne işin var orada" diyeceğiniz bir pozisyonda.

Normalin dışına çıkmak veya rakip analizini "macera" üstünden yapmak enteresan. Bir defa olsa "tamam" dersiniz ama bazı maçların "oyun" değil "savaş" olduğunu anlatmak lazım her fırsatta Portekiz futbolunu övenlere.

F.Bahçe'nin buz gibi golünü iptal etti hakem Kadir Sağlam. Maç bitecekti o dakikada (61). Sonrasında anlamsız bir ofsayt ile Antalyaspor'un beraberlik golü "güme" gitti. MHK'nin "hakemcikleri" ile herkes mutsuz, herkes isyanda...

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