ERMAN TOROĞLU

genç olan takım Galatasaray, daha tecrübeli ve isimli futbolcular olan takım Beşiktaş... İki tarafın da bahanesi hazır:Beşiktaş yok Avrupa'da! Galatasaray gidiyor. İyi güzel de dün bu iki takım karşı karşıya futbol oynadılar. Oynanan futbol seyirciyi tatmin etti mi? Hayır. Beşiktaş kendi evinde daha fazla hücum etti, daha fazla maçı almak istedi. Galatasaray bir türlü kabuğundan çıkamadı.Maçın kilit iki ismine bakıyorsun, iki kaleci neticeye tesir etti. Nasıl?Yani iki kaleci maça yüzde 100 tesir etti.Bu 3 puan iki takım için de çok önemliydi. Çünkü birini diğerini geçip, yukarı çıkacak, biri diğerini aşağı çekecekti. Beşiktaş, dün gece Galatasaray'a göre iki tık daha iyi oynadı, maçı hak etti.Artık yedek kulübelerindebüyük büyük ipadler bulunuyor.Yani yedek kulübelerinde seyyarVAR sistemi var! Maçlar Türkiye'de yüzde 50seyirci ile oynanıyor. Beşiktaş'ın stadında yüzde50'den fazla seyirci var gibi geldi bana. Mademöyle bütün statlarda artık tam seyirci ile oynansınmaçlar.