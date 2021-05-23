ERMAN TOROĞLU

önceydi, çok da eski değil. Fikret Orman ve Beşiktaş, hem Türkiye hem Avrupa'da iyi işler yapıyordu. Amma ve lakin kulübün içini biraz bildiğim içindedim. Bakınız iyi olduğu zaman herkes yazardiye; ama iyi olduğu zaman tehlikeyi görebiliyor musun? Neyi konuşabiliyor, neyi yazabiliyorsun? İnandığımı yazar söylerim. Kestirmeden şunu diyeyim:kongreye gidecek. Şu andaki başkan konuşuyor, kendisine göre doğru olan şeyleri anlatmaya çalışıyor. Aday olur, olmaz ama başkan adayı olanlar 'Biz seçilirsek hep beraber Fatih hocayı getirelim' diyorlar. Yani bu başkan adayları Galatasaray'da kukla başkan olmaya hazırlar. Fatih Terim ne derse 'emredin padişahım' diyecekler.Yav kardeşim siz neden bahsediyorsunuz? Adam ölümden korkmuyor, Terim'den mi korksun? Galatasaray'da koltuk peşinde olanlar daha bunu anlayamadılar! Ama oraya gelip Galatasaray başkanlığının nimetlerinden faydalanacaklarsa, bu nimetler neyse onları bilemem. Ve onlara karışamam. O zaman hepsine hayırlı işler demek lazım. Bunlara oy verecek Galatasaray kongre üyelerini de tebrik etmek lazım. Ne de olsa onlar batıya açılan pencereler.batıya açılan penceresisiniz kardeşim... Sizde bütün pencereler Terim'e açılıyor. Kukla olmaya niyetliyseniz oraya başkan adayı olursunuz.Beşiktaş'a bir başkan geldi, Sergen'i getirdi, paraları düşürdü, kendi yağıyla kavruldu ve büyük başarı elde ettiler, hem de hakkıyla. FatihDevrede bile 5 oyuncu aldı yönetim. Bırakın bu transferleri adam G.Saray'a büyük hizmetler verdi. Florya deyin, Ada deyin, Kemerburgaz deyin. G.Saray'a yaptığı en büyük hizmet de bu başkan kasadan para çalmadı. Kasadaki gelirleri kendine harcamadı!bu yönetime isyan ediyor ve düşman diyor ve bu düşmanlarla çalışıyor. Neden? Çünkü o zaman gider de yerine bir teknik adam gelir, doğru iş yapar, doğru takım kurarsa bir de şampiyon olursa daha gelemeyecek.Ya daha yukarı çık, oralarda çalış, aşağıda elemanların çalışsın ya da sen eleman olmak istemiyorsan bırak. Hem eleman olmayacağım diyorsun, hem hocalık yapayım diyorsun, hem başkan olayım diyorsun hem de yönetim benim dediğimden çıkmasın diyorsun. Trollerin var mı bilmem. Seyirci seyirci dediğine göre demek ki onlarla da işin zor. Biliyorsun bazı şeyler vatan millet demekle olmaz. Vatan millet kol ister, bacak ister, kelle ister. Sen sırça köşkte yaşayayım her şeyi ben yapayım ve haklı olayım diyorsun.Kötülüğünü hiç istemedim.Fatih hoca; ne zaman o uçakta gazeteci dövdüler ya, sen o Milli Takım'da bu işe karışan oyuncuları evine gönderemedin; orada büyük yara aldın. Sonra kebapçıyı dövmeye gittin akıllanmadın, ikinci yarayı aldın. Sonra da yönetim istememesine rağmen Arda'yı aldın. Bu kadarını yapman da benim senin hakkında düşüncelerim için kafi olsa gerek. Bu kongre Galatasaray için sonun başlangıcıdır. Ya bir orta oyun oynanacak ya da çok şeye neşter vurulacak. Bu kadar tenkit ettim, bunlar olmasın dedim.