HEPSİ bir arada... İran, Rusya, İsrail, ABD, Yunanistan, Avrupa Birliği içindeki çeşitli devletler ve yapılar, bu saydıklarımızın kontrolündeki HDP/DEM içindeki ve Kandil'deki bazı unsurlar, Kemalistler, Türk solu, Bazı CHP'liler, Siyasal Aleviciler, Alisiz Aleviler, Türkçü/milliyetçi maskeli ırkçılar... Bunların dernekleri, vakıfları, siyasi partileri, sivil toplum örgütleri, işadamları, medyaları, baroları, büroları v.s.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli tarafından bizzat ilan edilmiş ve yürütülen Terörsüz Türkiye sürecini istemeyen, ister gibi görünüp arkadan film fırıldak çevirenler hep aynı cephede toplandılar... Elbette yapılacak yüzlerce iş vardır, her şey gidişata bağlıdır ve uygulamada çok mühim sabotajlar olabilecektir. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmaları da dağıtılmalı, başta kıyı illerimiz olmak üzere tüm Türkiye'de örgüte para aktaran işletmelere el konulup, mafyatik yapılanmaları da dağıtılmalıdır. Terörist yandaşlarına, yeni oyun sahası yapılmamalıdır.



FİLM, FIRILDAK ÇEVİRİRLER Mİ...?

Elbette olmasını istemeyiz fakat; teröristler ve bütün yancıları şu yazdıklarıma yeltenebileceklerdir... Birbirleri ile itişip, kakışmalarına rağmen malum devletler de Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşmanlık güdüsü ile birleşip bunlara destek verebileceklerdir... 1/Demokratik özerklik söylemleri ile bölücü emellerine, üniter devlet yapımıza zarar vermeye, devam etmek... 2/Çeşitli bahaneler ile terör destekli siyaset ve stratejini devam ettirmek, etkisini derinleştirmek... 3/Fesih aracılığıyla terör örgütü kimliğinden kurtulduğu düşüncesi ile devletin örgüt ve yancıları ile mücadele etmeyeceğini zannetmek... 4/Türkiye'nin, Suriye'deki PKK/PYD/YPG teröristlerine müdahale etmesini engellemek... 5/Temel amacı olan Suriye'de varlığını, kazanımlarını, silahlı gücünü ve kontrol ettiği alanları muhafaza etmek, güçlendirmek, zamanla Şam'a ve bütün Suriye'ye nüfuz etmek... 6/Kendisini sanki oradaki bütün Kürt kökenlilerin temsilcisi imiş gibi kabul ettirmek... 7/Uluslararası camiada özellikle köpürtülen, DEAŞ ile mücadele eden, "BATI yanlısı kahramanlar" algısını pekiştirmek... 8/Alevi-Nusayrileri de aralarına almaya çalışarak Suriye'de alan genişletmek ve Türkiye'yi mezhep üzerinden karıştırmak...



TERÖRİSTLERİN SAHİBİ YAHUDİLER

Şimdi okuyacaklarınız; paranoya, vesvese, vehim değildir... Bağımsız Kürdistan bir maskedir. Asıl ve nihai hedef, Büyük İsrail devletidir. PKK/ PYD/YPG; Kürtlerin değil, Siyonist Yahudilerin terör örgütleridir. Kürtlerin evlatlarını çaldılar. İstikbalini kararttılar.

Siyonist Yahudilerin devlet isimli terör örgütü İsrail; azgındır, teröristtir, katildir, işgalcidir, zalimdir. ABD ve terörist İsrail, Kürt görünümlü Kürt katillerine, Suriye'de korsan devlet kurmak istiyorlar.

Eğer bu teröristler Suriye'nin kuzeyine hakim olurlar ise İsrail Suriye topraklarında komşumuz olacak. Kudüs, Gazze, Filistin Yahudilerin olur ise katil ve terörist İsrail, aynı gerekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor ve edecektir.



KABIZ MUHALEFETE RAĞMEN

Türkiye; yurtiçinde CHP ve yancılarının milletimize zorla dayattığı kabız ve çirkin gündem ile uğraşıyor olsa da dünyada gitgide büyüyen ve ışıltılı bir güce ve gündeme sahip olmaya devam ediyor... Türkiye son bir hafta boyunca, küresel barışın çözüm merkezi olarak öne çıkıyor. 50 yıllık terör sorunu çözülüyor.

Rusya Ukrayna savaşı, merkezinde Türkiyenin olduğu bir işleyiş ile hal yoluna giriyor, Rusya'da Putin, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler sunarak, Türkiye'yi ve İstanbul'u adres gösteriyor.

Hindistan ile Pakistan savaşıyor sahne arkasında yine Türkiye var... Bu süreçte Türkiye'nin Pakistan'a sağladığı, özellikle hava araçlarını içeren savunma sistemlerinin başarısı, dünya genelinde yeniden gündeme geliyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; bu işlerin başarılmadında en önemli kaledir.