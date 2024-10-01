İRAN ve yönettiği güçler, yine Yahudi'ye mi hizmet etti……?

Aslında, tarihin en eski dönemlerinden beri bugün İran'da yaşayanlar ile Yahudilerin ecdatları, birbirlerini çok iyi tanıyor ve biliyorlar… Pers Kralının Yahudi karısı Ester..! PERSLER kim…?

Bugünkü İran milletinin ataları… Yahudi asıllı Kraliçe Ester'in, günümüzden yaklaşık 2 bin 500 yıl önce genç bir kız olarak Pers Krallığı'na sürgün edildiğine inanılıyor. Sürgüne gittiği Pers Krallığı'nda dönemin kralı Ahaşveroş ile evlenen Kraliçe Ester'in, Yahudi olduğunu gizlediği belirtiliyor. Ahaşveroş'un veziri Haman'ın, ülkedeki tüm Yahudileri öldürmek için kralı ikna ettiği ancak Kraliçe Ester'in, Ahaşveroş'u bu kararından vazgeçirmeyi başararak tüm Yahudileri kurtardığı, Haman'ın ise asıldığı ifade ediliyor… Konu çok daha uzun ve ayrıntılı, ancak yer darlığı nedeniyle bu kadarını özetledim. Bu yazdıklarım, Yahudi inanç sistemi içinde çok önemli ve geniş bir yer tutuyor. Hatta bu olaylar, bir Yahudi bayramı olan Purim'in kökenini oluşturur.

Yahudileri kurtarmış bir Pers kralından bahsediyoruz.



DİN SAVAŞINA NASIL KARŞI KOYULACAK…?

Gazze Kasabı Netanyahu, son açıklamasında; Tevrat'ta yazıldığı gibi düşmanlarının peşine düşüp onları yok edeceğini ifade etti. Dini motivasyon ile savaş, işgal, tecavüz ve katliam yapan bir azgın suçlu var karşımızda… Üstelik yalnız da değil. Yahudi milletinin büyük bir bölümü peşine takılmış. Hristiyanların bir bölümü ve Siyonist Yahudiler, Müslümanlara korkunç bir soykırım yapıyorlar. Aralarına doğal gaz ve petrol çeteleri ile dolar baronları, emperyalist yamyamlar da katılmışlardır, fakat asıl motivasyon dindir.

Batılı televizyonlar ve medya ise bu katillere hizmet ediyor, soykırımı haklı ve meşru göstermek için yayın yapıyorlar. Sapkın Hristiyan ve Siyonist Yahudilerin bu din savaşında Türkiyeden toprak kopartmak da var... Katil, terörist ve işgalci Siyonist Yahudiler ile ABD öncülüğündeki Batı, din savaşı yaptıklarını ve soykırımı açıkça kabul ve ilan ettiler. Katiller sürüsünün başı Netanyahu, tahrif ettikleri Tevrat'tan örnekler verdi. Aylar önce de ABD Temsilciler Meclisinin Evanjelist Hristiyan Başkanı Mike Johnson da İsrail'e neden "sonuna kadar" destek verdiğini İncil ile açıkladı.

Bu söylediklerini sadistçe bir zevkle de yapıyorlar. Yani durmayacaklar, bize doğru geliyorlar…



TÜRKİYE HEPSİNİN HEDEFİNDE.

Konu asla sadece Gazze, Filistin, Lübnan ve İsrail değil. Bütün dünya çok büyük olaylara hazırlanıyor.

Kıyamet Savaşlarına hazırlanıyorlar. Hatta bu süreç başladı diyenler bile var. Ermeniler, hep Türkiyeden toprak istiyorlar. Siyonist Yahudi sapkınların, "Vaat Edilmiş Topraklar" nedeniyle gözleri Türkiye'de...

Hristiyanlara gelince...

Ortodoksların gözü İstanbul'da... Katolikler İzmir, Efes, Selçuk, Hatay için hayaller kuruyorlar. Evanjelist Hristiyanlar ise "Tanrıyı kıyamete zorlayıp" Hz.İsa'nın Mesih olarak yeniden gelmesi için bölgede büyük bir savaş peşinde...

Hepsinin merkezindeyiz!



ERDOĞAN ve BAHÇELİ İLE CUMHUR İTTİFAKI

Küreselci Şeytanlar;

Türkiye'yi, batımızdan Yunanistan ile, güney doğumuzdan PKK/PYD/ YPG ile kuşatmaya gayret ediyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah bu şeytani kuşatmayı yarmayı başaracaktır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; bu kuşatmanın yarılmasındaki en önemli kaledir. Bir ve beraber olan aziz milletimiz, en büyük gücümüzdür.

Zaafımız ise; bizden gibi görünen ama bizden olmayan, içimizdeki düşmanlarımızdır…