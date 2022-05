TERÖR ve terörist, şekil ve yöntem değiştirmiştir. Eskiden terör örgütleri ve teröristlerin yaptıklarını, günümüzde yalan söyleyerek ve yayarak yapıyorlar. Devletimize ve milletimize düşmanlık yapanların silahları artık; tabanca, tüfek ve bombalar değil yalanlar olmuştur… Yalan söylemek ve yaymak, günümüzün yeni savaş ve yok etme taktiğidir. Hakikati yok etmek, her şeyi ele geçirmek anlamına geliyor.

İğrenç yalanları ve iftiraları, sanki gerçekmiş gibi yayıyorlar. Gerçekleri olduğundan çok daha fazla büyüterek, küçülterek ya da yamultarak, bir nefret oluşturmak istiyorlar.



YABANCI DÜŞMANLIĞI İLE SİYASET

İstiklal caddesindeki yılbaşı gecesi görüntülerini "Türkiye işgal altında", Arap turistlerin Boğaz'da kiraladığı gezi teknesini "Ada vapuru", Lübnan'da çekilen görüntüleri de Türkiye diye servis ettiler. Bunları yapanları ve yayanları masum zanneden ya ahmaktır ya da azılı düşmanımızdır. Toplumdaki kutuplaşmayı hedefleyen bu videoların artışında, yabancı istihbarat örgütlerinin parmağı var. Kavga, kaos, karışıklık çıksın istiyorlar. Mülteciler hakkında samimi endişelerini ve önerilerini dile getirenleri dikkatle takip ediyor ve ciddiye alıyoruz. Ancak bu konu üzerinden kavga, karışıklık, kaos oluşturmak isteyenleri de görüyor ve biliyoruz. Siyasi parti, basın/yayın organı, sivil toplum kuruluşu maskesi ile ırkçı kışkırtmalar yapılıyor, etnik milliyetçilik körükleniyor, kin oluşturacak yorum ve tavırlarlar sergileniyor.



TURİSTLERİ ÜRKÜTMEK VE KORKUTMAK

Mülteci düşmanlığına varan söylemler ve gündem; yabancı öğrencileri, Türkiye'ye seyahat/ tedavi/eğitim için gelmek isteyen/ gelmiş olan misafirlerimizi ürkütüyor, korkutuyor… Bu da devletimizin ve milletimizin Ortadoğu ve Afrika'da çok iyi durumdaki imajına da, çıkarlarına da ayrıca zarar veriyor. Bölgesel etkinliğimizi, turistlerin huzurunu ve turizm gelirlerimizi sabote etmeye teşebbüs ediyorlar.

Türkiye'ye düşmanlık besleyen güçler ve devletler de bu nefreti, bize zarar vermek maksadıyla destekliyorlar.

Tam da noktada bir kez daha belirtmek gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli beraberliği, sadece milliyetçileri ve muhafazakarlarıiçine alan bir işbirliği değildir. Bir milli cephe, milli direniş milli mücadele hattıdır...



EKREM BALONDU PATLADI MI…?

Can Ataklı en keskin muhaliflerden birisi. Ekrem İmamoğlu için "balondu patladı" dedi. Diğer sözlerinin bazılarını aşağıda yazdım. Bizzat İmamoğlu'nun kendi seçmenlerinin ruh halini yansıtması açısından çok önemlidir… "İstanbul'a çakılı bir çivi yok… Metro'yu Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Şehir kötüleşiyor yeni bir şey yok… Yeni tek şey Erdoğan'ın camileri… Cumhurbaşkanlığı hayali bitti; koruyabilirsen İBB başkanlığını koru… Yeniden aday gösterilmemeli… Gezilerinin parasını kim ödüyor…?

İstanbullunun parasını Rize'de harcama hakkın var mı…? Otobüsün üstünde Ekrem İmamoğlu yazıyor, hiçbir yerinde altı ok yok…!

"Ancak, Can Ataklı ve kendisini desteklemekten vazgeçtiklerini ilan eden diğerlerine rağmen İmamoğlu, CHP'de hala güçlüdür. Çünkü kendisi Amerika, İngiltere, Almanya, Avrupa Birliği, Çin ve Yunanistan ile oyun oynuyor, ve aslında oyun daha yeni başladı.