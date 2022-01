Yeni yıl duası

ALLAH'IM; 2022 yılında ve kıyamete kadar; vatanımızı, milletimizi, devletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi koru, kolla...

Devletimizi, milletimizi idare edenlere akıl, fikir, sabır, dayanma gücü ver.

İslam'a ve Müslümanlara yardım et.

Dualarımızı, şükürlerimizi, zikirlerimizi bütün ibadetlerimizi kabul buyur.

Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört.

Bizi cehennem ateşinden koru, cennetine kabul et....



PİYASALARIN İNSAFINA BIRAKAMAYIZ

Emperyalist yamyamların, kendi sömürü düzenlerini işletmek için kurdukları sistem, sadece kendi menfaatlerinin devamı içindir. Piyasalar sözcüğü de bunların sömürü silahıdır.

Bu alçaklar; devletlerin ekonomiye müdahelesini de çevirdikleri film fırıldaklar ile asla istemezler ve engellemek isterler. Bunu kimler ile ve nasıl yaptılar/yapıyorlar..?

Üniversiteleri, ekonomistleri, medyaları, verdikleri ödülleri, filmleri, sanat dünyası, müslüman ülkelerde yetiştirdikleri FETÖ vari sözde müslüman örgütleri ile sinsi tuzaklar kurarlar.



KENDİLERİ MÜDAHALE EDİYORLAR

Aslında bu emperyalist yamyamların herbirinin memleketlerinde, devlet destekleri ile müdahalesi kesinlikle ve apaçık gerçekleşir.

Devlet; piyasaları düzenleme, denetleme ve gerektiğinde kooperatifler, üretici birlikleri bankalar aracılığı ile bizzat işlere karışmak konusunda mutlaka daha da etkin olmak zorundadır. Eğer devlete ait olmasalardı; salgın hastalık esnasında Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank tarafından, işadamları ve esnaf başta olmak üzere, toplumun her kesimine uzanan kredi ve destek dokunuşları mümkün olabilir miydi...? Doların değeri üzerinden ekonomimize saldıranlara karşı konulabilir mi…? Şimdi de görüyoruz ki fiyat dalgalanmaları, stokçuluk ve sinsi düşmanlıkların bertaraf edilmesinde ekonomiye devlet müdahalesi balyozu, piyasaların tepesinde hazır beklemek zorundadır.



SORUNLARI CUMHUR İTTİFAKI ÇÖZER

Milletimizin ezici çoğunluğu, enerji/ gıda/sebze/meyve fiyatlarındaki artış ile de döviz ile ekonomimize saldıranlara karşı da çok önemli icraatları, yine Cumhur İttifakından Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli birlikteliğinden umuyor ve bekliyor... Ekonomide sorunlar, sıkıntılar, dalgalanmalar herkes tarafından biliniyor ve yaşanıyor.

Hal böyle iken; vatandaşın ezici çoğunluğu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakına ve bileşenlerine güveniyor. Korkunç bir Koronavirüs salgın kabusunun ardından bütün dünyada oluşan ekonomik ve sosyal dalgalanmaların etkilerinin, ülkemizde de yaşandığını biliyor. Milletimizin ezici çoğunluğu, "sorunlar ve sıkıntılar var ama; yine çözerse Recep Tayyip Erdoğan çözer" diyor…



İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI PUT MU?

Eğer bir suçu, günahı, kusuru, hatası yok ise; sıkıntı duyulmasına da gerek yoktur. CHP ve yancılarının, kopartmak istediği bu yaygara, tamamen ideolojik, saçma, ve suçüstü ruh halidir. Devlet töremize, anayasamıza, kanunlarımıza isyandır. Kaymakamlar, Valiler, Emniyet Müdürleri de aynı süreçlere tabidirler. İstanbul'da B.B Başkanı Ekrem İmamoğlu için devletimiz müfettiş incelemesi yapamaz mı..? Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kanunları İstanbul Büyükşehir Belediyesinde geçmiyor mu, geçmesin mi...? Kendisi bir tür put mudur...? Şu anda Türkiye'nin bir çok belediyesinde İçişleri Bakanlığı müfettişleri, gerek rutin gerek ise şikayete ve hukuki süreçlere bağlı olarak görev yapmaktadır. Müfettişlerin görev yaptıkları diğer il ve ilçelerin başkanları başkan değiller mi...?

