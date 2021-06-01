İÇİMİZDE Türk ve Müslüman düşmanlarıyla işbirliği yapanlar var. Düşmanlarımızın Türkiye'de siyasi partileri, sivil toplum örgütleri, radyocuları, televizyoncuları, gazetecileri, bilim adamları var.

Emperyalist yamyamların, Türkiye'ye yönelik sinsi tuzaklarına yardım ediyorlar. Silahlar "Türkmenler'e değil, El Nusra'ya gönderildi" diyerek;

Türkiye'ye terör örgütüne yardım eden ülke iftirasını atıyorlar. FETÖ mensubu hainleri aklamaya çalışıyorlar.

Ne acı ki CHP, suç örgütü elebaşı acaba kendisine bir iktidar kapısı aralar mı diye umutla bekliyor. Muharrem İnce herkesin huzurunda CHP ile neden yollarını ayırdığını söyledi. FETÖ'ye, Soros'a, ABD'li güç odaklarına teslim olmuş ve onlardan medet uman bir CHP idare heyeti olduğundan bahsetti.

Beğenirsiniz beğenmezsiniz; bu iddiaları öne süren Muharrem İnce, herhangi bir CHP'li değil. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, ömrünü sol siyasete ve CHP'ye adamış bir isim...

ABD/İSRAİL EMİRLİKLERİ

Dubai'den bir saldırı daha gerçekleşiyor. Birleşik Arap Emirlikleri aslında, Birleşik Amerika ve İsrail Emirlikleri diye isimlendirilebilir. Bu Emirlikler, MOSSAD ve CIA emrindeki Arap görünümlü, devlet maskeli yapılar. Bu nedenle, ABD ve İsrail istihbaratının yaptığı bir saldırı ile karşı karşıyayız. FETÖ, PKK, DEAŞ terör örgütleri bu Emirlikler'den yardım ve destek alıyorlar. Suç örgütü elebaşının iddiaların tamamı zaten FETÖ'cü kahpelerin iğrenç yalan ve iftiraları idi.

Aslında 2021 yılı Ocak ayından bu yana adım adım ilerleyen siyasi karışıklık planı, FETÖ'cü Emre Uslu'nun konuşmasıyla tam deşifre oldu.

ABD, Fransa ve Almanya medyası başta olmak üzere Batı medyası iftira ve yalanları yaymaya başladılar. Çark şöyle işliyor: Türkiye'deki muhalefet yabancı basını, yabancı basın da muhalefeti kaynak gösteriyorlar ama aslında hepsi beraber ve emperyalist yamyamlara hizmet ediyorlar...

ANKARA'DA NE OLDU?

Yoğun gündemde kaybolup gitti.

Gazeteci meslektaşımız Cengiz Alçayır mevzuyu çok güzel özetlemiş... CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Okul yaptıramadı... 25 milyon TL alamadı... 7 milyon TL'den de oldu... Sinan Aygün'e ait inşaat, mühürlenmeyecek ve yıkılmayacak...

Avukat ve mahkeme masrafı ödedi...

Tazminat ve cezayla karşı karşıya...

Sinan Aygün ise: Rüşveti vermedi...

Parası cebinde kaldı! Üstüne üstlük tazminatı kazanırsa cebi dolacak!

"Bir santim kaçak yapmadım, kendime de çöktürtmedim" diyen Sinan Aygün mahkemeyi kazandı.

CHP'li Mansur Yavaş da kaybetti...

OLAN ANKARALI'YA OLDU..!