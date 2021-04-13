Bir değil, üç kanal istiyorum

EMEKLİ asker Suat GÜN aşağıda yazacağım görüşleri paylaşmış. Aynen katılıyor ve sizlerle de paylaşmak istiyorum.

"Düşüncemi net bir şekilde baştan söylemekte bir mahzur görmeden ifade etmeliyim ki; Kanal İstanbul projesine taraftarım. Türkiye'nin Boğazlardaki egemenliğini, giderek artırmasının başlangıç yoludur. Hatta; tek kanala değil çift kanala taraftarım.

Tek kanalın ileride kifayet etmeyeceğini, Gebze taraflarından ikinci bir kanalın açılması gerektiğini savunuyorum.

Buna ilave olarak; Çanakkale Boğazı'nın baypas edilmesi gerektiğini değerlendiriyorum.

Bunun için 3. bir kanalın daha açılması gerektiğini savunuyorum. Bolayır'dan, Saros Körfezine, derin ve çok geniş bir kanal açılarak, gemi yolunun Bolayır-Saros Körfezi- Semadirek, Gökçeada arasından geçerek Limni Adası'nın Kuzeyine ulaşmasını, buradan Güneye dönerek, Ege Denizi'nin açık sularına geçmesi gerektiğini savunuyorum.

Özellikle Bolayır Boğazı açılırsa; (bu boğazın uzunluğu 5-6 km civarında olacaktır) Yunanistan'ın karasularını, 12 mile çıkartmak niyetini karşı, Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki haklarının teminat altına alınmasına diplomatik destek de sağlamış olacaktır.

Bu yönüyle kanal projelerinin, Türk dış politikasını desteklemekte yeni imkânlar sunacağını değerlendiriyorum...."



TESLİM OLANLARIN ANALİZİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, 2016-2020 arası teslim olan 939 PKK mensubunun ifadelerini analiz etti. Hazırlanan rapora göre; terör örgütü PKK/ PYD/YPG saflarına katılıp teslim olanların yüzde 34'ü, HDP ve DBP ile bunlara bağlı ya da yakın dernek, halk evi gibi kuruluşlar ile temas kurarak, örgüte katılmışlar. Terör örgütü PKK'ya katılımda yakın akraba, yakın arkadaş çevresinden çok; Halkların Demokratik Partisi(HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) gibi, terör örgütünün siyasi parti maskeli yapılanmalarının rol oynadığı, ortaya açıkça bir kez daha çıkmış oluyor. Bu köşede ancak bu kadarına yer verebiliyorum. Raporda çok daha başka bilgiler ve tespitler bulacaksınız.



VAV TELEVİZYONU MÜBAREK RAMAZAN

ALLAH'ım; Ramazan ayında ibadetlerimizi kusurları ile kabul buyur.

Bizleri cehennem ateşinden koru, cennetine kabul et.

İslam alemine, Müslüman kardeşlerime yardım et.

Hepimize hem dünyada hem ahirette iyilikler ve güzellikler ver. Amin... VAV TELEVİZYONU da bu sene, Ramazan ile birlikte yayına başladı. KUR'AN-I KERİM, HADİS-İ ŞERİF, İSLAM MEDENİYETİ öğrenmek ve bilmek isteyenler, VAV TELEVİZYONU hizmetinizde...

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ve Tematik Kanallar Başkanı Abdülhalık Çimen ile tüm mensuplarımız, büyük bir emek sarfettiler... Emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve durumu bilgilerinize arz ediyorum...

Gayret bizden, takdir yüce ALLAH'tan...

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