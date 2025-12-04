Viral Galeri Viral Liste Saçları bembeyaz oldu! Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Necati Şaşmaz'dan yeni fotoğraf geldi

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz, uzun bir aradan sonra sosyal medyada paylaştığı görüntüsüyle gündem oldu. Başarılı oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 10:50
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri "Polat Alemdar" ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Şimdilerde 53 yaşında olan usta oyuncu, ekranlardan uzak olsa da hayranlarının yakın takibinde...

Bir dönem "397 bölüm oynadım, 20 yılım bu işle geçti. Çok değerli ama bir o kadar da yorucuydu. Bir ara verelim istedik. Şimdi yeniden istenmeye başladı, nasipse olur" sözleriyle diziye dönüş kapısını aralayan Şaşmaz, bu açıklamanın ardından uzun bir sessizliğe bürünmüştü.

SON HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Son hali merak edilen Şaşmaz, son paylaşımıyla aylar süren sessizliğini bozdu. Ünlü ismin, "Ankara ziyareti" notlu yayınladığı kare beğeni yağmuruna tutuldu.

"BU HALİYLE BİLE KARİZMA"

Paylaşılan karede Şaşmaz'ın saçlarının tamamen beyaza döndüğü görülürken, usta ismin yıllar içindeki değişimi de gözler önüne serildi.

Hayranları, "Zaman Polat Alemdar'a bile acımamış", "Yaşayan efsane" ve "Bu hâliyle bile karizma" yorumları yaparak oyuncuya büyük ilgi gösterdi.

