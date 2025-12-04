Viral
Saçları bembeyaz oldu! Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Necati Şaşmaz'dan yeni fotoğraf geldi
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz, uzun bir aradan sonra sosyal medyada paylaştığı görüntüsüyle gündem oldu. Başarılı oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.12.2025 10:50