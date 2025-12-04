Saçları bembeyaz oldu! Kurtlar Vadisi’nin efsanesi Necati Şaşmaz’dan yeni fotoğraf geldi

Bir dönem "397 bölüm oynadım, 20 yılım bu işle geçti. Çok değerli ama bir o kadar da yorucuydu. Bir ara verelim istedik. Şimdi yeniden istenmeye başladı, nasipse olur" sözleriyle diziye dönüş kapısını aralayan Şaşmaz, bu açıklamanın ardından uzun bir sessizliğe bürünmüştü.