Firavun makamı

ABD seçimini kim kazanırsa kazansın, ABD dış politikasını Evangelist Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakı belirleyecek. ABD kozmik odaları, Yahudilerin elindedir. Trump, Obama dönemindeki aleyhimizdeki dosyaların hiç birini kapatmadı ya da kapatamadı. Ha Bıden; ha Trump... Sonuçta al birini vur ötekine... İkisi de azılı düşmanlarımızın baş aktörleridir. İkisi de seçim boyunca, Siyonist Yahudilere yaranmak için adeta birbirleri ile yarıştılar. Biden'in yardımcısı Kamala Harris'in kocası bir Yahudi. İsmi Douglas Emhoff. Kamala Harris Yahudi lobisi tarafında öne çıkarıldı. İsrail'e her türlü desteği veriyor. Ermeni soykırımını destekliyor. Yani ABD, günümüzün Firavun makamıdır. Firavun'un adının bir önemi var mı...? Biz Firavun'un karşısında; Hazreti Musa'nın, Hazreti Muhammed'in (s.a.s.)tarafındayız.



ŞANLI BAYRAĞIMIZ KARABAĞ'DA

Türk'ün şanlı bayrağı, Karabağ'a asılmıştır... Azerbaycan ordusunu ve halkını gönülden kutluyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda da emek sahibidir. Karabağ meselesi, Rusya/Türkiye/Azerbaycan/İran/Ermenistan ilişkilerinde savaş ve acı değil de yeni bir barış ve işbirliği alanı olabilir mi...? Yeni bir ilişki modelinin ortaya çıkmasına zemin sağlayabilir mi...? Kavga/ihtilaf/alanı değil, dostluk/kazanç alanına dönüşebilir mi...? Sınırlar kapanmıştı, sınır kapısı açılabilir mi...?



CAHİLLİK Mİ...? KERİZE YATMAK MI..,?

Muhalefet görevi yapan siyasiler, yeni sistemin mantığını hala anlayamamışlar ya da mahsus kerize yatıyorlar. Artık, parlamenter sistemdeki hükümet ve Bakanlar Kurulu bilgilerimizi terk etmeye ve yeni sistemi özümsemeye gayret etmeliyiz. Yeni devlet yönetim sisteminde, Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifası, devlet krizi değildir. Cumhurbaşkanı orada oturduğu müddetçe hükümet eksiksiz olarak görevinin başındadır. Eski sistemdeki bakan, görevde olduğu müddetçe hükümetin ayrılmaz bir parçasıdır. Yeni sistemde ise sadece bir "işgören" hükmündedir. Eskisi görevden alınıp, Cumhurbaşkanlığından hiç açıklama yapılmadan bile, yeni bakan Resmî Gazete'de yayınlanarak atanabilirdi. Çünkü yeni sistemin mantığı budur.



BERAT ALBAYRAK

Cumhuriyet tarihinin en kritik sürecinde, küresel para baronların, emperyalist yamyamların Türkiye'ye acımasızca saldırdığı bir dönemde, ABD Başkanı Trump'ın milli paramıza saldırdığını ağzı ile itiraf ettiği bir ortamda, Coronavirüs salgınının dünyayı ve ülke ekonomilerini perişan ettiği bir halde, Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptı. Berat Albayrak'ın milli ruh ve duruşunu, cesur kararlarını her zaman hatırlayacağız. ALLAH'ım; Berat Albayrak ve ailesine, bundan sonraki hayatında sağlıklı, hayırlı günler ver... Lütfi Elvan, size de yeni görevinizde ALLAH başarılar nasip etsin. Yeni hal, millet ve devlet için hayırlı olsun. Bu arada gördük ki; Kabine'de fitne isteyenler, salyaları ile her yerdedirler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol ve dava arkadaşlığı yapanların asla aralarına fitne girmesine izin vermemeleri gerekiyor...



ESKİDEN KAPÜTÜLASYON ŞİMDİ IMF

Berat ALBAYRAK'ı beğenmeyip, damat diye aşağılayan, CHP zihniyeti ile aynı düşünen AK Partili geçinenlere soralım... Mısırın parası ABD doları karşısında değer kazanıyor; inandırıcı mı...? Batmış, bitmiş, tükenmiş Yunanistan'ın, kredi derecesini Türkiye ile aynı ve hatta daha yüksek ilan ediyorlar; inandırıcı mı...? Suudi Arabistan petrol dışında ne üretiyor...? Suudi Arabistan'ın parasının değeri dolar karşısında hep aynıdır, hiç değişmez; inandırıcı mı...? Uluslararası finans kuruluşları ve IMF, Türkiye'yi yıllardır, baygın tutuyorlardı. Eskiden kapitülasyonlar vardı, şimdi IMF var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım'da çok güzel, tane tane anlattı; "Ne diyordu bunlar bize? Adeta siyasi irade sanki onlardaydı. Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi bir mücadele veriyoruz." Bunun neyini anlamıyorsun...?

