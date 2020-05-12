Türkiye’nin yönünü değiştirmek

KEMAL Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan; NATO-PENTAGON-derin ABD-NEOCON güçlerin Türkiye ayağı gibidirler. NEOCON diye kendilerine isim takmış olanlar, aslında Evanjelist Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakının mensuplarıdırlar. Tamamen sapkın dini inançları doğrultusunda siyaset yaparlar; ama bunu gizlemek için kendilerine böyle Neocon diye artistik/siyasi bir isim takmışlar. Bu güçlerin Türkiye'ye çektikleri her operasyon, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve dolayısıyla Türkiye'nin yönünü değiştirmek içindir... Bağımsız, güçlenen, İslami hassasiyetlerle tavır alan Türkiye Cumhuriyetini hayata geçirmeye gayret gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyorlar...



DEVLETLERİN SAHİBİ MİLLETLER DEĞİL

Koronavirüs, Covid-19 salgını esnasında yaşananlar, birbirlerini suçlayan devletlere bakıp da kafanız karışmasın.

Bu süreçte iyice anlaşıldı ki devletlerin sahibi milletler değil. Milletleri yöneten, yönlendiren, bölüp, parçalayan, krizler oluşturup zenginliklerine/ varlıklarına el koyan aileler var.

İşte devletlerin sahipleri bu aileler.

Bu virüs belasını dünyanın başına bela edenler de bu aileler ve onların yönettiği güçler. Şimdi milletler, devletlerini bu Şeytani Üst Akıl mensubu ailelerin ellerinden kurtarmaya çalışıyorlar.



DOLAR TERÖR ÖRGÜTÜ

Virüs salgını ile ülkeleri IMF üzerinden borçlandırmak istediler.

Sözde emperyalizme karşı olan CHP ısrarla, "IMF'ten borç almalıyız" diye diretiyor. Darbe kelimesini ısrarla böyle bir zamanda bile gündemde tutuyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkabilseler, Türkiye'yi de ele geçirip kendilerine kul köle yapacaklar. Türkiye bu oyunları görüyor. Bu nedenle bir ekonomik terör saldırısı başlattılar. Düşünüyorlar ki, bunda başarılı olurlarsa dolar patladı, pahalılık hortladı diye halk galeyana gelebilir. Recep Tayyip Erdoğan dolar ve faizde oyunları bozdu.

Berat Albayrak'ın daha önceki yıllardan Londra merkezli oyunlara karşı çok ciddi savunmaları var. Şimdi de Londra üzerinden oynanan oyuna dur denildi.

Türkiye, ekonomik anlamda da bir terör saldırısı ile yüz yüze. Bu saldırıların mutfağında da Siyonist Yahudiler de var.



İSTANBUL'U YALANCILAR YÖNETİYOR

İBB sözcüsü Murat Ongun, CHP'li İBB Başkanı malum şahıs'a kumpas kurulduğunu ve otobüse binen halkın "TROLL" olduğunu iddia etmişti. Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun bindiğini iddia etmişlerdi. Fazilet durağından hiç yolcu binmemiş...!

BELBİM kayıtlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tespit etti.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un, İstanbul halkına, Fazilet durağı hakkında iftira ve karalama yapmışlar. Meğer bize yalan söylemişler. Her tatbikat başarıyla sonuçlanır. Malum şahıs İmamoğlu'nun yönettiği İBB'de itfaiye tatbikatı bile iki itfaiye erinin vefatıyla sonuçlanıyor. ALLAH rahmet eylesin.

Şimdi bu kaza mı..? İtfaiye eri olarak işe başlamış, ardından itfaiyenin başına getirilmiş kişiyi görevden alıp yerine, hiç itfaiye eğitimi ve tecrübesi olmayan CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayını tayin etmesi adam kayırmanın şahı değil mi...? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetilmiyor, yağmalanıyor. Çıkar, menfaat, işten çıkarma, ideolojik kadrolaşma/adam kayırma, ihalelerde yolsuzluklar, vatandaşa usulsüz fazla faturalar, salgın hastalık esnasında bile otobüs/metro/ metrobüs hizmetlerinde eziyet...

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