Mezhepçi katil Esed

İDLİB'DE rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı; yaralananlara acil şifalar diliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren Rusya ve İran destekli, katil oğlu katil Esed unsurlarının tamamı imha edildi.

Daha önce de yazmıştım. Artık bir masa falan kalmadı... Esed, kulağından kim çekerse onun ayakkabısını yalayan mezhepçi bir katil... Zaten Suriye diye müstakil bir devlet de yok. Suriye'de dünyanın her yerinden ve zihniyetinden farklı güçler var. Çok zor bir karar ancak Halep ve kuzeyindeki her Suriye askeri, örgüt ya da yabancı güç, vurulmalı.

Suriye'de her şey, her taraf ile yeniden ele alınmalı. Çünkü ne yazık ki durum bu... Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli belirttiği gibi, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız...



CHP AKINCI'YA NE TEPKİ VERDİ?

Kıbrıs harekatını kendilerinin yaptığını vurgularlar ve övünürler, sosyal medya hesaplarına T.C. rumuzu yapıştırırlar, Atatürkçülüğü kimseye bırakmazlar...

Mustafa Akıncı denen kansıza, CHP yöneticilerinden kınayan, reddeden, eleştiren bir tepki var mı...? Yok... Tabii ki medyasından da... CHP yöneticileri de medyası da Mustafa Akıncı'nın iğrenç düşüncelerini kabul mü ediyorlar acaba...?

Bu arada; dün görevinden istifa eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK yöneticilerine yönelik iğrenç hakaretine, Millet İttifakı temsilcileri (CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi) hiçbir açıklama yapmadılar ve tepki göstermediler...



MARMARAY'A KİM ZAM YAPTI?

Zam kararının, TCDD tarafından değil; İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından yapıldığı gerçeği ortadayken, yalan haberi dolaşımda tuttular... TCDD'yi zan altında bırakmaya çalıştılar... UKOME, çoğunluğun da başkanlığın da İBB'ye ait olduğu bir kurum. Merkezi idare yetkilileri, red oyu kullanmış ancak zam, İBB ekibinin oyları ile çıkarılmıştır... Zam kararının, İBB tarafından alındığını gizlemek için başka hangi taklaları atacaksınız...?



İFTİRA YAY... PİSLİK AT... YALAN SÖYLE...

Çamur at, izi kalsın... CHP ve sol düşünceye mensup olanların medya anlayışları aynen böyle... CHP'liler, Tarsus'ta kendini yakan vatandaş üzerinden çirkin, aşağılık ve yalan algı operasyonları düzenlediler. Olayı, "aç insanlar artık kendini yakıyor" diye yaymaya gayret ettiler... Sonradan, söz konusu şahsın, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, işten çıkartılan bir vatandaş olduğu ortaya çıktı.



SOSYAL MEDYA TERÖRÜ

Sosyal medya terörüyle karşı karşıyayız. Bu konu büyük bir devlet ve millet güvenlik meselesi olmuştur... Önce sahte hesaplardan yalan bilgi paylaşılıyor.

Siyasiler ve gazeteciler bu yalanı geniş kitlelere ulaştırıyor. Yabancı ve karanlık dış güçlerce fonlanan internet siteleri, reklam ve tanıtım ajansları, bu yalanı haber yapıyor. Gerçek ortaya çıkınca siyasiler ve gazeteciler paylaşımını siliyor... Ancak yalan orta yerde duruyor...

Yalan ve iftira yayan sosyal medya hesaplarına dava açmalıyız... Twitter bu kişilerinin bilgilerini vermiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu harekete geçmeli... Yalan ve iftirada bulunan hesaplar incelendiğinde, işin ucu çok büyük ajanslara çıkacak... Ajansların sosyal medya terörü önlenmeli. Bu çok zor değil..." Bu satırların sahibi, Sabah gazetesinden meslektaşımız Kenan Kıran... Doğru değil mi...? Yanlış mı...?

Dün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu tehlikenin boyutlarını bizzat kendisi ifade etmedi mi...?

