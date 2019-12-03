Başkan Erdoğan’dan ne istiyorlar...?

HARİTALARI değiştireceğiz...

Kudüs'ü Yahudilerin başkenti yapacağız... Akdeniz'i yağmalayacağız...

Dünyanın düzenini değiştireceğiz...

Türkiye'den de isteklerimiz var. İtiraz etmeyin. Ne diyorsak kabul edin...

Diyorlar... İşte bu yüzden diz çöktürmek istiyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu tehdit ve şantajlara direniyor.

Aramızda kendi kültürünü, tarihini, ecdadını, milletini, İslam dinine ait her şeyi değersiz ve aşağıda kabul eden insanlar var. Bunlara göre; Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz, kendi politikalarını oluşturamaz. Kendi başına oyun kuramaz.

Yapsa bile başaramaz.



SÖMÜRGECİ AYDINLAR

İddialı, tam bağımsız ve mutlak eşitlikçi bir Türkiye, bu insanları korkutuyor.

Bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan bir Türkiye Cumhuriyeti, bu insanları huzursuz ve hatta rahatsız ediyor... Aslında bu ruh halinin adı var. Sömürge ülkelerinin insan tipi, istisnalar hariç, aynen böyle.

Yani bunlar sömürgeci aydınlar ve insanlar... Aramızdaki bu ezik sömürgeciler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyorlar. Bu emperyalist yamyamlara boyun eğmemek için çırpınan Recep Tayyip Erdoğan'a engel olmaya çalışıyorlar. İç dünyalarında, kendi ayakları üzerinde duramayan, bağımlı, Müslüman hassasiyetlerle davranmayan, güçsüz bir devlet var. Buna inanıyor ve iman ediyorlar. Bu eziklik öğretilmiş. Maalesef ülkemizde böyle bir insan tipi var....!



İSTANBUL YAĞMASI

Son 10 yıldır İSKİ; ne Maliye'ye, ne SGK'ya, ne de müteahhitlerine bir kuruş borcu olmadan ve bir kuruş dış/ iç kredi kullanmadan, kendi öz kaynaklarıyla tüm su/atık su yatırımlarını başarıyla gerçekleştirmiş... 2019 yılı bütçesine göre; 8 milyar 501 milyon 502 bin lira olan su ve atık su inşaatı yatırımlarından, 725 milyon lira kesinti yapılıyor... 2020 bütçesi için, 7 milyar 776 milyon 456 bin lira teklif ediliyor.

Uzun yıllardır İSKİ yatırım bütçesi, her yıl yüzde 15/20 arasında artmış olmasına rağmen, bu sene ilk defa bütçe, bir önceki yıla göre yüzde 8,5 yani 725 milyon lira düşürülüyor... Suya yüzde 80'lere varan zam teklif ediliyor.

Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi iptal ediliyor. Devam edilen yatırımlar erteleniyor. O halde; zam hangi saikle yapılıyor...?

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