ERHAN AFYONCU

İstanbul, son 2500 yılda 600 civarında depremle sarsıldı. Bunların bir kısmı İstanbul civarındaki faylardan kaynaklanan ve fazla hasara yol açan depremler iken büyük bir kısmı ise Trakya veya İzmit- Düzce bölgelerindeki fayların sebep olduğu ve İstanbul'da daha az tahribat oluşturan depremlerdir.Eskiye doğru gittikçe depremlerle ilgili bilgimiz kaynak eksikliğinden dolayı azalmaktadır. İstanbul'un Bizans dönemindeki tarihi depremleri hakkındaveün araştırmaları vardır.İstanbul tarihi boyunca birçok deprem yaşadı. İlk deprem İstanbul'un kuruluşundan 12 yıl sonra,'de şehrin doğusunda meydana geldiyse de fazla tesirli olmadı.: İzmit'i yerle bir eden deprem İstanbul'u da etkiledi. Bu depremi dönemin tarihçileri şöyle anlatır: "24 Ağustos günü şafak vakti birdenbire açık olan gökyüzünü kapkara bulutlar kapladı ve güneş kayboldu. Sisten göz gözü görmez oldu. Sanki Tanrı, gökyüzündeki bütün rüzgârlarını buraya çağırmış, yıldırımlarını insanların üzerine fırlatıyordu. Aniden sallanmaya başladık. Dağlar inledi, sahil boyunca toprak parçalandı. Rüzgâr kasırgaya dönüştü. Parçalanan yerden sular fışkırdı. Birbiri üzerine yıkılan evlerin enkazı altında kalanların çığlıkları her tarafı kapladı. Bir süre sonra hava açtı ve kendini tekrar gösteren güneş, felaketi gözler önüne serdi. Depremden sonra başlayan ve 5 gün devam eden yangın şehre son darbeyi vurdu."'deki bu büyük depremden sonrayıllarındameydana gelen depremler İstanbul'uetkiledi.Bu deprem İstanbul'da hasara sebep oldu. Şehri 2 km genişletmek için yapılan yeni surların bir kısmı yıkıldı. Bu durum İstanbul için büyük bir tehlikeydi. Bu yıllarda Avrupa Hun Hükümdarı Attila, Roma ve İstanbul'u tehdit ediyordu. Bu yüzden İstanbullular, gece gündüz çalışarak surları birkaç ayda tamir ettiler.Sonraki yıllarda İstanbul depremle sallanmaya devam etti.yıllarında meydana gelen depremler İstanbul'u etkiledi.Depremde birçok kilise, heykel ve ev yıkıldı. Surların bir kısmı çöktü.yılında meydana gelen deprem İstanbul'u etkiledi.İstanbul'da büyük bir deprem oldu. Birçok bina, kilise ve Arcadios ve I. Theodosios heykelleri çöktü. İzmit ve İznik de depremden etkilendi.yıllarında meydana gelen depremler İstanbul'u etkiledi.Deprem oldukça şiddetliydi. Birçok ev, surlar ve heykeller yıkıldı. Binlerce insan öldü.yıllarında meydana gelen depremler İstanbul'u etkiledi.Şafak sökmeden önce İstanbul şiddetli bir sarsıntıyla sallandı. Birçok bina, hamam, kilise ve surların bir kısmı yıkıldı. Surlara yakın mahallelerde yıkılan evlerin altında kalan birçok insan öldü. Deprem İzmit'in büyük bir kısmını yıktı.İstanbul ertesi yıl'te de sallandı. Ancak fazla etkilenmedi.Birçok bina ve surların bir kısmı yıkıldı. Bakırköy civarında büyük hasar meydana geldi.Depremin İstanbul'da meydana getirdiği hasar çok büyüktü. Ayasofya'nın ana kubbesinin bir kısmı ve doğu yarı kubbesi çöktü. Yüzlerce ev yıkıldı.yıllarında meydana gelen depremlerİstanbul'u etkiledi.Büyük bir deprem oldu. Birçok kilise, manastır, Aya İrini ve diğer binalar hasar gördü. Anıtlar ve heykeller yıkıldı. Asıl tahribat İzmit, İznik ve Karamürsel'deydi. İznik'te tek bir kilise sağlam kalmıştı.ayında ikinci bir deprem oldu.yıllarında meydana gelen depremler İstanbul'u etkiledi.Aziz Polyectus Festivali'nde meydana gelen ve tarihçilerin büyük bir deprem diye kaydettikleri sarsıntı 40 gün 40 gece sürdü. Ayasofya hasar gördü. Azize Meryem, Havariler Kiliseleri yıkıldı.yılında meydana gelen depremler İstanbul'u etkiledi.Deprem, İstanbul, İznik, İzmit, Bursa ve Trakya'yı etkiledi. Deprem İtalya'da bile hissedildi. İstanbul'daki pek çok kilise hasar gördü. Ayasofya'nın batı kubbesi çöktü.İstanbul'u etkileyen depremde birçok kilisenin kubbesi çöktü.veyıllarındameydana gelen depremlerİstanbul'u etkiledi.İstanbul'da çok ilginç bir deprem meydana geldi. Depremin şiddetiyle Bizans imparatorunun yatağının önü yarıldı ve bir harem ağası oraya düşerek öldü.Şiddetli depremde şehir ve surlar zarar gördü.yıllarında meydanagelen depremler İstanbul'u etkiledi.Gece vakti, İstanbul'da büyük bir deprem meydana geldi. Tarihçiler İstanbul'da taş üstünde taşın kalmadığını yazarlar. Evler, saraylar, kiliseler, heykeller, surlar yıkıldı. Su baskınları meydana geldi. Artçı sarsıntılar iki ay kadar devam etti ve Bizanslılara korku dolu günler yaşattı.'te meydana gelen deprem İstanbul'u etkiledi.Deprem birçok ev ve kiliseyle birlikte heykelleri de yerle bir etti.: Deprem oldukça şiddetliydi.Büyük tahribat gören şehir surlarında, depremden sonra geniş onarımlara gidildi. Bu depremde Ayasofya da hasar gördü.'te meydana gelen ve Trakya ile Marmara adasını etkileyen deprem İstanbul'da da hissedildi.Bütün yıl boyunca yaşanan depremler sonucunda Ayasofya'nın doğu kapısı ve kubbesinin bir kısmı çöktü.Gelibolu ve Trakya'daki yerler yok oldu. İstanbul'un surları da zarar gördü.'da depremler oldu. Bizans dönemindeİstanbul'da son deprem ise'de meydaBizansköylüleri. na geldi.