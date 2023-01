ERHAN AFYONCU

Eflak,nın dedesidöneminde 14. yüzyılın sonlarında Osmanlı tabiiyetine girmişti. Babasızamanında da ülkede Osmanlı hâkimiyeti devam etti. Osmanlı himayesini kabul eden prens ve emirler, çocuklarını itaatlerinin bir belirtisi olarak Türk sarayına gönderirlerdi. Böylece hem o prensliğin isyan etmesi önlenir, hem de gelecekte tahta çıkacak hanedan mensubu Türk âdetlerine göre yetişirdi.Bu durum aynı zamanda tabiiyet altındaki ülkelerin isyan etmemeleri için Osmanlılar'ın aldığı bir tedbirdi.nınle mücadelesini, Franz Babinger, Zeynep Dramalı ve Radu Florescu'nun eserlerinde bulabilirsiniz.11-12 yaşlarında iken 1442'de küçük kardeşiile birlikte Osmanlı ülkesine geldi. İki kardeş, önce Kütahya'da Eğrigöz Kalesi'nde, ardından Tokat'ta, daha sonra da Edirne'de tutuldular.nın babası ve ağabeyi, Macar komutantarafından Türklerle işbirliği yapmakla suçlanıp öldürüldüler.bu gelişmelerin ardından Osmanlılar'ın İkinci Kosova Savaşı'nda Haçlı ordusunu mağlup etmelerinin ardından, Osmanlı askerinin desteğiyle 1448'de Eflak tahtına çıktı. Ancak iki ay sonra tahtını kaybetti.sonraki yıllarda, Macarile anlaşarak 1456'da Eflak tahtını tekrar ele geçirdi.Osmanlı tarihçisibu dönemdenın Osmanlı Devleti otağına yüz süren ve ona sığınmakla övünen sayısız kâfir krallardan biri olduğunu söyler. Zamanla iyice kuvvetlenen1461'de Macarlarla anlaşarak Osmanlı'ya sadakatten ayrıldı. Kralyeni müttefikini tamamen kendi tarafına çekmek için onu bir akrabasıyla nişanladı. Ancak bu onun için sonun başlangıcıydı.durumu haber alınca,yı gizlice ele geçirmek istedi. Zeki bir adam olan Rum asıllı kâtibiyı gelip padişaha sadakatini ve iyi niyetlerini bildirdiği takdirde, her türlü teveccühe nail olacağına dair vaatlerle huzuruna davet etti. Osmanlı yönetimine hizmet etmek üzere 500 genç Eflak ile 50 at göndermesini, Yergöğü ve Turnu'yu (Küçük Niğbolu) iaşe tedarik bölgesi olarak teslim etmesini ve 10 bin altın duka tutarındaki vergisini de yanında getirmesini istedi. Serhat sancakbeylerindende bu iş için görevlendirilmişti.bir hileyle ele geçirilip yerine kardeşiprens yapılacaktı.a vergiyihazırladığını,ama bunun yanında500 genç göndermeyive bizzat padişahınhuzurunaçıkmayı asla düşünmediğinibildirdi.u uğurlarken,yanına askerlerinide almıştı.Tuzağın kurulduğuırmak kenarındagalip geldi.ve birkaç Türk yakalandı. Elleri ve ayaklarıkesilip kazığa geçirildiler.benzer hareketlerde bulunmayı düşünenlereibret olsun diye rütbesi en büyüki en yüksek kazığa geçirtmişti.daha sonra Tuna Nehri'ni geçip Osmanlı topraklarını talan ederek köyleri kül yığınlarına çevirdi. Kadın-çocuk demeden savunmasız halkın tamamını öldürüp Eflak'a geri döndü. Binlerce esir kazıklara geçirilmişti.bu gelişmeler üzerine ordu ve donanmasıyla 1462'de bizzat Eflak seferine çıktı. Bataklıklar ve ormanlarla kaplı Eflak sahillerine ilk olarak 120 topla birlikte Veziriazaminmişti. Ne kıyılarda ne en yakınlardaki insanlar tarafından terk edilmiş ıssız ovalarda herhangi bir direniş görülmedi. Zira Osmanlı ordusu karşısında direnemeyeceğini anlayanTürklerin yiyecek ve içecek temin etmemeleri için her yeri tahrip ettirip vurkaç taktiğine başvurmuştu. Kendisi de ordusuyla ormanlarda pusudaydı.Osmanlı ordusu, yedi gün boyunca hiçbir düşmanla karşılaşmadan ıssız toprakları geçti.Eflak'ın başkenti Tırgovişte'ye varmadan, bir gece ansızınOsmanlı başkentine ani bir baskın düzenledi. Uykuda olan birçok asker ancak meşaleler ve mızraklarla ilerleyen Eflak saldırılarıyla aniden uyandılar. Osmanlı komutanları aldıkları tedbirlerle hiç kimsenin yerinden kıpırdamamasını ve böylece en kötüsü olan gece vakti düzensiz bir kaçışı önlemeyi başardılar.bunun üzerinein çadırına saldırmak istedi ama çadırı bulamayıp Veziriazamnın venın çadırlarına hücum etti. Burada her iki tarafın da kararlılıkla ama önemli kayıplar vermeden mücadele ettikleri bir çatışma meydana geldi.nın adamları çatışmayı kaybederek geri çekildiler. Gün doğar doğmazkomutasındaki Osmanlı birlikleri, Eflaklıları takip edip birçoğunu öldürdüler.Osmanlı ordusu Tırgovişte'ye vardığında şehrin kapılarını açık, surlarını savunmasız, terk edilmiş vaziyette buldular. Yolda bir buçuk millik kazığa geçirilen binlerce Osmanlı ve Bulgar ceset kalıntılarının görüldüğü dehşet verici ceset tarlasından geçildi. Sultan, Yalomita Vadisi'nde askerlerinin yazın güneşinden ve kışın soğuğundan kavrulmuş kemiklerini görerek dehşet içinde kalmıştı. Kazıkların üzerinde ise kuşlar yuva yapmıştı. Binlerce Türk'ü ve üzerinde hâlâ kaftanı durani kazıklanmış halde görenhırsından yanındaki Veziriazamyı kırbaçladı.in komutasındaki birlikler, Karpat Dağları'nın vadilerinde ilerlediler. Haziran sıcakları sadece Eflak steplerinde değil, dağların yakınlarında da çekilmez bir hâle gelmişti. Bir damla su yoktu ve hava öyle sıcaktı ki, toprak ateş gibi yanıyor, demir sanki mum gibi eriyor ve savaşçıların kalpleri sıcaklardan ve susuzluktan kavruluyordu. Eflak birliklerinin direncini iyice kırdıktan sonra geri döndüler.Eflak'ta daha fazla kalmayanİstanbul'a geri döndü. Eflak tahtına isenın kardeşigeçirildi.Eflak asillerine hitaben yaptığıkonuşmada, "Eflâk'ın senyörleri nihayetindene olmayı düşünüyorsunuz? Büyükpadişahın gücünün ne olduğunu en iyibiçimde tecrübe etmediniz mi? Onundevamlı biçimde gücünü göstereceğini bilmiyorolamazsınız? Zira ayakta kalmış nesivarsa yağmalamak ve bu ülkenin yıkımınıtamamlamak için taze kuvvetler geldi. Onundostluğu ve ihsanını hangi gerekçeyle reddedeceksiniz?Sizden rica ediyorum, düşmanlığınızave yaptığınız kötülüklere son vererekonun lütfuna nail olmanın yollarını arayınız.Artık ülkenizin gözlerinizin önünde temellerindenyıkılıp sadece yabancı otların yetiştiğiıssız bir metruk haline getirilmesine birson veriniz. Artık geçiminizi temin edebileceğinizne küçükbaş hayvan sürüsü ne de atkalmadığını biliyorsunuz, Bu vahşi ve zalimtirana duyduğunuz sevgiden dolayı bu acılaraçarptırıldığınızı da biliyorsunuz. Ben,sizlere bunca kötülük yapan, hatta bu zavallıhalkı korkunç ve iğrenç bir kıyıma maruzbırakan onu, nasıl kardeş olarak adlandıracağımıbilmiyorum" demişti.bu gelişmeler üzerine biat ederek ülkesini ve sultanın teveccühünü geri kazanmaya çalıştı. 1462'de,diye yazdıe.Bu mektup Macarların eline geçti ve Macaristan Kralıı yakalatıp Vişegrad'a hapsetti.Macaristan'da 12 yıl süren bir tutsaklık dönemi geçirdi. 1475 yılının Ocak ayında kardeşiun ölümü, Eflak kapılarını ona bir kez daha açtı.ertesi yıl ülkesine dönerek tahtı tekrar ele geçirdi. Fakat tahta çıkışından iki ay kadar sonra başsız vücudu Snagov Manastırı'nın çevresindeki bataklıkta bulundu. Osmanlı askerleri,yı ele geçirip öldürmüşlerdi. Kesik kafası da muhtemelen İstanbul'a götürülmüştü.