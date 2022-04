RUSYA'NIN Ukrayna'yı işgali bütün dengeleri bozdu.

Bozmaya da devam edecek gibi durmakta.

Avrupa Birliği, ABD, Rusya, İngiltere, Türkiye ve Çin ister istemez işin merkezinde yer alıyor.

Gerilim tırmandıkça tansiyon yükseldikçe savaşın yayılma ihtimali artmakta!

Savaşta görünmeyen hedef olan ALMANYA vitesi artırdı. "Avrupa'da Barış ve Özgürlüğü Savunmak" başlığıyla sunulan teklif kabul edildi. Alman meclisi Ukrayna'ya AĞIR SİLAH YOLLANMASINI ONAYLADI. Bu savaşın kaderi için atılan kritik adımlardandı.

STRATEJİK olarak yapılacak yardımlarda DONBASS bölgesi için düşünülen silahlar ön plandaydı! DÜZ ve GENİŞ alanda RUS ORDUSUNU DURDURMAK VE GERİ PÜSKÜRTMEK İÇİN kollar sıvandı.

Krauss-Maffei Wegmann, yani GEPARD'ın üreticisi depolarındaki silahları çıkardı. 48 ton ağırlığındaki bu uçaksavar tankları, alçaktan uçan saldırı helikopterleri ve savaş uçaklarına karşı etkiliydi.

Döner radar sensörlerinin sayesinde gece-gündüz her türlü hava koşulunda 15 kilometreye kadar iş yapıyordu! Dakikada bin 100 mermi atabilen bir silah bu! Rheinmetall adlı Alman silah şirketi de 88 adet Leopard tipi tankların Ukrayna'ya sevkiyatı için Alman hükümetinden izin istedi. Ayrıca MÖRSER'ler de sıradaydı... Bu işin silah kısmıydı. Arkada enerji, siyaset ve para vardı!

Rusya'nın "Gaz alacaklar RUBLE ile ödeme yapacak" açıklaması savaşın seyrini değiştirdi.

Rusya doğalgazının yüzde 75'ini AB'ye satıyor.

Eğer bunu keserse Çin şimdilik bir alternatif değil, zira sadece alt yapı için 5 yıl hazırlık gerekiyor.

Üstelik Çin'e satış kapasitesi 50 milyar metreküp.

Rusya Avrupa'ya 150 milyar metreküp satıyor.

Dolayısıyla AB'ye verilen gaz, Rus ekonomisi için çok önemli. Bir örnek vermek gerekirse: Rus ordusunun bütçesi yılda 60 milyar euro. AB, gaz ve petrol için Rusya'ya günde 750 milyon euro ödüyor. Rusya'yı bu gelirden mahrum etmek çok büyük etki yapar...

Bu RUSYA'nın dengesi!

Bir de ALMANYA tarafı vardı! Rus gazı alınmadığı zaman kısa süre içinde ALMAN EKONOMİSİ RESESYONA GİRERDİ.

Bunu söyleyen çok isim vardı. Tam bir bıçak sırtı durumdu! Mayıs'ın ortasında Almanya ve İtalya gibi ülkelerin RUSYA'ya gaz ödemesi var! RUBLE ile mi EURO ile mi yapacaklar bunu.

Kimse bilmiyor şu anda.

18 Mayıs'ta AVRUPA, Rusya'ya karşı ENERJİ EYLEM PLANINI AÇIKLAYACAK. Tamam da ne yapacaklar? Petrolde de sıkıntı büyük olmasına rağmen GAZ bambaşka!

Mesela şu an ABD'den sıvılaştırılmış gaz alıyorlar.

Başladılar! Peki fiyatı biliyor musunuz? TAM 5 KATI!

Gariptir bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO müttefikleri Ukrayna'ya uzun süre destek sağlamaya hazırlanıyor. Ayrıca Ukrayna'nın Sovyet döneminden kalma eski askeri teçhizattan NATO standartlarında, kullanımı için eğitim gerektirecek, daha modern silah ve sistemlere geçişine de yardımcı olmaya hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

UKRAYNA bitti tükendi, şehirler yıkılıp yakıldı 15 milyon insan ülkesini terk etti ancak NATO UKRAYNA'ya destek verecekmiş! Nasıl olacak bilemiyorum. Ancak binlerce kez yazdığım gibi BİR AKIL KÜRESEL EKONOMİK VE SİYASİ DENGENİN OLUŞMASI İÇİN SAVAŞIN UZAYABİLDİĞİ KADAR UZAMASINI İSTİYOR.

Rusya RUBLE'de ısrar etmese bile AVRUPA ALDIĞI PETROL ve GAZLA RUS ORDUSUNU FİNANSE EDİYOR... Yani her türlü kaybeden AVRUPA oluyor.

Durum böyle olunca burada MUHALEFETE fazlaca yük biniyor!

AVRUPA ile uyumlu yürümek için gözlerini BEŞTEPE'ye diken İTTİFAK Türkiye'yi bulunduğu pozisyondan alıp AVRUPA'nın yanına eklemlemek istiyor.

Ancak Başkan Erdoğan geleceği orada görmüyor. Yumuşak temasların yaşandığını sık sık görsek de çok kez yazdığım gibi burada OSMAN KAVALA ismi öne çıkıyordu. Kavala'nın geleceği AVRUPA BİRLİĞİ ile TÜRKİYE'nin ilişkilerini belirleyecekti.

NİYETLERİ KAVALA üzerinden okuyabilecektik yani... Osman Kavala kararı açıklandıktan sonra Başkan Erdoğan da konuyla ilgili değerlendirme yaptı:

Buyurun şimdi karar da verildi. Artık atılan adıma tabi olacaksınız. Olsanız da olmasanız da yargının bu kararı uygulamaya girecektir...

AVRUPA her gün Türkiye'ye uyarı mesajı da yollasa TÜRKİYE yolundan dönmüyordu...

Bu nedenle içeride MUHALEFETİN bagajı artıyordu. 6'lı ittifakın BAŞARILI olma şansı yoktu. Bunu en iyi AVRUPALI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ

BİLİYORDU. Masa'nın dağılacağı da SIR değildi.

Savaş uzayınca da dağıldı!

AVRUPALI EKOL, Kavala kararından sonra buradaki oyununu değiştirdi. Bekledikleri kararın açıklanmasıydı. Onu da görüler. Şimdi TEK BİR İSİM üzerinden yürüyüp sonuç almak isteyeceklerdi.

Başka şansları yoktu.

Karşılarında hiç yenilmeyen bir ERDOĞAN vardı.

Ve zorlu dönemlerde millet liderin etrafında kenetlenirdi. Pandemi ile başlayan dönem enflasyon resesyon, savaş, kan, gözyaşı, acı ve değişen dengeleri getiriyordu.

Mutsuz olunacak pek çok şey vardı. Kabul. Ancak bu sis dağıldıktan sonra TÜRKİYE çok daha güçlü bir ülke olacaktı...

Sadece savaşın yayılma ihtimaline karşı çok uyanık olmak gerekecekti.

Şimdi söz İSTİHBARAT OPERASYONLARINDAYDI...

NOT: Yakında başka başka ittifaklar da göreceğiz.

Gizlenen, kendini dışarıda tutan kim varsa ortaya çıkacaktı. Mücadele sert olacaktı. Mesele 6'lı ittifakın çok üzerindeydi..