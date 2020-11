Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması, Biden'ın gelmesi, BÜYÜK SIFIRLAMA'ya doğru hızla yol alınması, ABD içindeki savaşın artık saklanamaz boyutlara taşınması, Trump'ın giderayak DEVLETTE tasfiye yapması gibi pek çok soru cevap aramakta.

Yorumlara da bakmıyor değilim.

Maalesef konuyu anlayan ve anlatabilen çok az. Belki de yok...

Kişiler üzerinden giderek açıklama yapılabilir. Bir yere kadar da bu makul. Ancak DERİNLEMESİNE inildiği zaman ekollerin masaya gelmesi şart.

Kaç kez yazdım...

ALMANYA'nın ve dünyanın en saygın dergilerinden olan DER SPİEGEL'i... 9 Haziran 2018 kapağında TRUMPERDOĞANPUTİNCİNPİNG dörtlüsünü işaret ederek "BUNLARI KİM DURDURACAK" diyordu!

Bunu Mark Esper'in de içinde olduğu yapı söylüyordu. Yani PENTAGON. Pentagon bu DERGİNİN kapağını görmeden yayına verilmezdi. Ve seçimi BIDEN'a karşı kaybeden Trump ilk hedefini belirledi ve gereğini yaptı. Sosyal medyadan duyurduğu mesajla Savunma Bakanı Mark T. Esper'i görevden aldı. Mesaj kısa ve netti: Mark Esper'in görevine son verildi.

Kendisine hizmetleri için teşekkür ederim... Trump kendisini POSTA YOLUYLA SEÇİME zorlayanları biliyordu. Elinden fazla bir şey gelmese de işareti attığı imza ile veriyordu. Dünyanın gidişatını değiştirmese de ESPER'i görevden alarak CUMHURİYETÇİLER'e seçimi kimlerin kaybettirdiğini açıklıyordu...

Biden geldi. Trump kaybetti.

Gelenek gereği kazanan aranır ve tebrik edilir. Joe Biden'ı arayanları herkes yazıyor. Peki aramayanlar kim? Burası gerçekten önemli.

Çünkü YOL YİNE DER SPİEGEL'e çıkacak...

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Biden'ı tebrik etmedi. Ancak pek çok lider de bir şekilde mesaj ulaştırırken, DER SPİEGEL'in kapağındaki 4 liderden ÜÇÜ Trump'ın gidişinden dolayı yeni BAŞKAN'a mesafeliydi. Kim bunlar? Şi Cinping, Vladimir Putin, Tayyip Erdoğan...

Aslında olan "YENİDEN BÜYÜK AMERİKA" diyen Trump'ın gidişi ve Trump gibi kendi ülkelerini düşünen liderlerin yeni bir eksenle karşı karşıya kalıyor oluşuydu. Kaç kez yazdım bilemiyorum ama BÜYÜK SIFIRLAMA için gerekli isimler ülkelerde önemli yerlere getirilecek.

Buna itiraz edenler de tasfiye edilecek ve edilmekte... Putin İKİ BAKANI GÖREVDEN ALDI.

Acaba neden?

Birkaç gündür yazıyorum.

Çok daha fazla detay verebilirim ama anlaşılması gereken nokta Amerika Birleşik Devletleri ile ALMANYA'nın YENİ SİSTEM İÇİN ÇOK AMA ÇOK ÖNE

ÇIKACAĞIDIR. Muhtemelen Trump'ın hiç resmi ziyaret yapmadığı ALMANYA yeni BAŞKAN Biden için yurtdışına çıktığında geleceği ilk durak olacaktır. Bakın bu kurallar şaşmaz... EKOLLER içine aldığı isimlerle yaşar. O isimler de sıradan gelişigüzel seçilmez.

AK PARTİ, FAİZ üzerinden tanımladığı KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNE karşıydı. Zaten bu duruş hem Amerika Birleşik Devletleri ile hem ALMANYA ve Avrupa'yla gerilimi getirmekteydi.

Bunun sonucu olarak ANKARA, Rusya ile Çin ile İngiltere ile aynı kulvarı paylaşma işaretleri veriyordu. Trump'la arası iyi olan Erdoğan, ABD'nin derinlikleriyle çatışıyordu... Aynı şekilde BAHÇELİ de bu kulvarın önemli ismiydi. Hatırlayın Ahmet Davutoğlu 7 HAZİRAN seçimlerinden sonra KOALİSYON için ittifak arayışına çıkmış, Kemal Kılıçdaroğlu teklife sıcak bakarken Bahçeli görüşmeden "HAYIR" demişti. Davutoğlu bu görüşmelere İSTİKŞAFİ ismini vermişti... Mesela DENİZ BAYKAL görevde olsa o da BAHÇELi gibi DAVUTOĞLU'na pek sıcak davranmazdı. Bu EKOLLERİN çatışmasıydı. İsimlerle kişiliklerle hiçbir ilgisi yoktu.

Şimdi BIDEN'la tepeye gelen ALMANYA ve AVRUPA'yı yanına alan ekol, burada MUHALEFETİ kendine yakın buluyordu. Partilerin farklı farklı dilleri olması, farklı farklı kesimlere seslenmesi, farklı farklı yol izlemesi AYNI BÜYÜK KULVARDA

BULUŞMALARINA

ENGEL DEĞİLDİ.

Burada anlaşılmayan ve üzerinde durulmayan buydu. Bu nedenle İYİ PARTİ ile HDP, CHP ile GELECEK partileri arasında bir fark yoktu.

DEVA Partisi de bu gruba dahildi... Altını tekrar çizmek gerekirse İSİMLER DEĞİL EKOLLER ÖNEMLİYDİ. O ekol uygun ismi bulur, yolunu açardı.

Bu ABD'de de İngiltere'de de Almanya'da da böyleydi...

Göreve gelen Biden'a bakın... "Dünya kendi kendine örgütlenemez. ABD düzen kurmada liderlik yapmalıdır. Bu sorumluluğundan vaz geçemez.

ABD liderliği yanılmaz değildir.

Geçmişte birçok yanlış adım attık, hata yaptık. Çok çeşitli stratejilere dayanmak yerine, yalnızca ordumuzun muazzam gücüne dayanarak sorun çözmeye kalktık" diyor... Trump "ÖNCE AMERİKA" diyerek içeriye dönüyordu, ULUSLARARASI AHENGİ atlıyordu. Biden ise İÇERİSİNİ GÜÇLÜ tutarak DIŞARISINI da kurgulayacaktı. Aradaki fark bu. ABD DERİN DEVLETİNİN PROFESÖRLERİNDEN

Joseph S. Nye şunu söylüyordu:

Küreselleşmeye karşı milliyetçilik yanlış bir seçimdir. Bir virüs veya bir karbon atomunun siyasi sınırlara saygısı yoktur, olamaz. Şimdi çeşitliliği teşvik eden kurumların kullanılması, ABD dış politikasının başarısı için çok önemli olacaktır.

Henry Kissinger'ın çok önemli bir sözü vardır. "Dünya düzeni, lider bir devletin güç ve meşruiyeti birleştirme yeteneğine bağlıdır.

Kurumlar bunun için vazgeçilmez olacaklardır" sözü günümüz için de geçerlidir.

Trump "GÜÇLÜ AMERİKA" derken Biden'ın arkasındaki güç ise "DÜNYAYI YÖNETEN GÜÇLÜ

AMERİKA" fikrini pazarlıyordu...

Harvard'lı Prof. Joseph Nye'in yazdığı IS THE AMERICAN CENTURY OVER isimli kitapta "ABD, ASKERİ GÜCÜNÜN yanı sıra YUMUŞAK GÜCÜYLE yeni sistemi kapsayacaktır" diyordu.

Biden da tam bunu yapmayı deneyecektir... Belli ülkelere ROL vererek ABD'nin gücünü artırmayı ve KÜRESEL EGEMEN KALMAYI isteyecektir...

Dünya CORONAVİRÜS ile çalkalanırken MÜJDELİ HABER Almanya'dan geldi. Prof. Dr. Uğur Şahin'in sahibi olduğu ALMAN biyoteknoloji şirketi BionTech ile ABD ilaç devi PFIZER ortak. İki şirket CORONAVİRÜS'e son vermek için anlaştı. Aşı bulundu.

Denemelerde yüksek oranda başarı sağlandı. Muhtemelen MART'tan sonraki haftalarda CORONA BELASI dünyayı terk edecek. Peki altını tekrar çizmek gerekirse AŞIYI bulanlar kim? Piyasaya sürecek olanlar kim? Hangi iki ülke? EVET!

Amerika Birleşik Devletleri ve ALMANYA...

Trump'ın Amerikası, Çin-Rusya ve İngiltere'yi yanına alıp bir hamle yapamazsa her yerde TASFİYE rüzgarı esecektir. Türkiye kilit ülke olduğu için Başkan Erdoğan da bu rüzgara sırtını dönmeyecektir...

Dünyanın tepesindeki DENGE budur...

Trump merkezli CUMHURİYETÇİ ABD'den sürpriz hamle gelirse AŞI başka bahara kalacaktır. AŞI'nın bulunması ya da bulunmaması YENİ DÜNYA DÜZENİ ile ilgiliydi... AŞI hep vardı. Sadece bulunması için Biden bekleniyordu.

İçeride ve dışarıda pek çok şey yaşanacak. Bakalım ne olacak...