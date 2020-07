Salam taktiği

TÜRKİYE gibi kritik önemde ülkelerde içerideki tartışmalar da bitmez. Gidişatı belirleyecek ülkelerin başında TÜRKİYE gelir. Bunu çok kişi söylemez. Bilenler de bazen susar. Yüzlerce kez yazdım sanırım... İPEK YOLU'nu...

Paranın da, finansın da, tedarik zincirlerinin de, enerjinin de, ulaşımın da, turizmin de, savaşların da boyutunun değişeceği yeni bir OLUŞUM, yeni bir PLAN, hatta YENİ DÜNYA DÜZENİ'ydi...

Çin inanılmaz işler yaptı ve ilerledi. Silah kullanmadan, güler yüzle alanını genişletti. Ortaklıklarla büyüdü. Parası olmayana PARA, bilgisi olmayana BİLGİ verdi. İlerledi...

Gelinen nokta belki tüm dünya için iyi olsa da AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ için uzaktan izlenecek bir durum değildi...

Zaten iplerin gerildiği ve kopma noktasına geldiği yer de burasıydı... Çin 65 ülkeyi yanına alarak KOCA bir sistem kuruyordu. İnanılmaz bir trafik, inanılmaz bir güç gösterisiydi...

Bu noktada DERİN AMERİKA sahne aldı.

Dünyanın ellerinden kayıp gittiğini gördüler...

İlk önemli stratejik değişiklik geldi. Amerika Birleşik Devletleri, tarihi bir karar vererek yıllardır uyguladığı "the salami tactics" yani 'salam taktiği' sisteminden vazgeçti.

Hangi ABD bu kararı verdi?

Elbette Amerikan Derin Devleti.

Aslında uzun süredir başta İpek Yolu olmak üzere Washington ile Pekin arasında bir ortaklık planlanıyordu. Ancak Rothschild Hanedanı, Pekin'de çok güçlü olduğu için İpek Yolu'nun tek patronu olarak kendini seçti. Bu durumda şaşılacak bir şey de yoktu.

PARANIN sihirbazları parayı yönetmek istiyorlardı. Güçleri de vardı, birikimleri de...

Bazen isimlerini geçirsem de ÇİN'i Çin yapan önemli AİLELER vardı! Çin'i büyük devlet haline getiren Pekin'deki ailelerdi. Bu aileler de Rothschild'in parasıyla güç kazandıkları için Londra'dan gelen emirleri uyguluyordu.

Denklem kabaca böyleydi. Akıl ve para Londra'da, görüntü ÇİN'de... Washington'da da güçlü olan Rothschild Hanedanı, Çin'in büyümesi için Amerikan tüketim gücünü kullandı. Ancak artık sistem yürüyemez hale geldi.

Amerikan Derin Devleti, oyun dışında kalmak üzereyken kendi planını başlattı. Çin'i kendilerine "ÜRETİM" yapsın diye büyüten AMERİKA kendi oyununun altında kalıyordu az kalsın!

"The salami tactics" artık olmayacaktı.

Ülkeleri kendine bağlamak için harekete geçen DERİN AMERİKA, salamın tamamını değil, ince dilimleri verirdi. Bu ülkeler de salam dilimleriyle mutlu olur ve Washington'ın emrinden çıkmazdı. Kabaca durum böyleydi. Çin de bu kategoride bir ülke olarak tanımlanıyordu. Hatta Washington ince dilimlerin sayısını çoğaltıyor Çin'e herkesten çok ayrıcalık tanıyordu. Her ne kadar arkada Rothschild olsa da Washington bu plandan vazgeçmiyordu.

Washington sadece Pekin'e salam dilimi vermiyordu.

Berlin'e de Roma'ya da hatta BM üyesi tüm ülkelere salam dilimi uzatıyordu. Sistem böyle işliyordu. Fazlasını isteyen ülkelere ise operasyon yapılıyordu. Tıpkı Çin'e yapıldığı gibi. Çin, salamın tamamını almak isteyince, Coronavirüs kutusu açıldı.

Coronavirüs Çin'i iyice köşeye sıkıştırdı. Kurtulmak öyle kolay da değil. Tazminat sopası Amerikan Derin Devleti'nin elindeki en büyük koz. Hala... Derin Amerika, Çin'le mücadele ederken RUSYA sürpriz adımlar attı...

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çin Devlet Başkanı Cinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, Cinping'e, "Eğer bazı şartları yerine getirirsen, enerji desteğimiz artacak. Finans alanında işbirliği yapmalıyız. Bazı bankalar Avrupa ve ABD'ye karşı ortaklık yapmalı" dedi.

Cinping de bu taleplerin hepsine olumlu cevap verdi. Çin'in üretim çarkını tekrar çalıştırması için salgın sürecinin bitmesi gerekiyor. Corona bitmeden eski günlere dönmek zor...

Ancak ABD, Çin'in enerji alanlarını da kapatmayı düşünüyor. Rusya'nın bu çıkışı Amerikan Derin Devleti'nde de tepki çekti. Yakın zamanda Rusya'ya karşı yeni adımlar görebiliriz.

Yaşanan uluslararası trafikte dikkat edilmesi gereken nokta Washington'ın LONDRA'da güçlendiği. Durum böyle iken Moskova ve Pekin'de kaybeder mi? Yaşayıp göreceğiz bunu da... Bu denkleme bakarak yakında bazı sarsıcı olayların yaşanacağını söylemek zor değil. Bunun yansımaları New York ve Washington'da da olacak. Çin SALAM DİLİMLERİNE itiraz eden en büyük güç. SALAM hala AMERİKA'nın elinde mi değil mi onu da göreceğiz yakında...

Londra üzerinde 5G egemenliği kurmaları ve Çinli Huawei'yi dışarı attırmaları az şey değil.

Washington için büyük adım.

Kanada ve Avustralya da aynı şekilde aynı kulvarda... Daha öncesi vardı! Coronavirüs'ün Çin'den yayıldığını bu 5 GÖZ ülke açıklamıştı. Ortak istihbarat raporlarıyla... ABD-İNGİLTERE- KANADA-AVUSTRALYA- YENİ ZELANDA... Bu rapor işler kötüye giderse TAZMİNAT DAVASI için önemli ve gerekliydi! Bunları alt alta getirdiğinizde sanırım SALAM hala AMERİKA'nın elinde...

Mesela Rusya da bir dönem ABD'nin elinden gücü kapmak istedi. Denedi en azından. Rusya hiçbir zaman Süper Güç olmadı. Ancak Washington, Moskova'yı Süper Güç olarak gösterdi. Moskova gerçeği gördü. Şimdi Pekin ile bir ortaklık istiyor. Ancak bu da pek mümkün değil.

Moskova ileri giderse YENİ BİR VİRÜSLE tanışması hiç uzak ihtimal değil. Zaten CORONAVİRÜS rotası Rusya'da oldukça ilginç!

Moskova'da Putin kadar güçlü olan bazı isimler Kremlin'de açık şekilde ÇİN rotasını eleştirdi. Rusya'da önemli oligarklar vardır. Adı pek bilinmeyen... Washington'ı da Moskova'nın da derinliklerini iyi bilen oligarklar... Putin'in Cinping ile yakınlaşmasının riskli olduğunu söylüyorlar.

Putin çok akıllı biridir.

Rusya için önemli kararlar alırken, bu uyarıları da mutlaka düşünüyordur. Belki de Putin salam dilimini arttırmak için, Pekin blöfünü ortaya attı.

Bu ihtimal de oldukça güçlü.

Coronavirüs sonrası kurulmak istenen sistemin sancıları her ülkede hissediliyor. Bunu Coronavirüs ekseninden görebiliyoruz. Ancak asıl sorun yeni sistemin kurulamaması.

Kurulduğu anda, sokakta kimse maske takmayacak...

Bütün amaç yeni para, yeni ticaret, yeni enerji, yeni dengeyi kurmak! Corona bu büyük savaşın ismi... Davos Zirvesi'ne kadar sonuç almaya çalışacaklar... Çok kalmadı zaten... Ardından her ülke kendi rolüyle rotasına girecektir... Şu an bunun sancısı yaşanmakta.

