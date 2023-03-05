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ENGİN ARDIÇ
Kakara kukara

Kakara kukara

05.03.2023, Pazar
İş bitmiş, seçim yapılmıştır.
Seçimi Tayyip Erdoğan gene kazanmıştır.
Bundan sonra iki ay "kakara kukarayla" geçecektir.
Akla gelen gelmeyen her şey yazılmıştır ve yazılacaktır.
Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması mümkün değildir. HDP desteğiyle bile, ıvırı kıvırı da katarsanız, yüzde 40'larda kalır.
Ötekilerin hele hiç...
Zaten İP desteği olsa bile çok zordu ya...
Konu iyice magazinleşse de, örneğin Meral Hanım, Yavaş ya da İmamoğlu'ndan birini aday gösterse... (İkisi birden nasıl oluyor, bunu da kimse sormadı ve kimse açıklamadı.)
Bundan sonrası tiyatrodur.
O onunla görüşecek, bu bununla görüşecektir ve de bu gereksiz muhabbet çarşaf çarşaf yazılacaktır.
İyi işte, okursunuz, eğlence lazım.

***

Muhalif gazeteciler üzülmesinler, beş yıl daha ekmek garantidir.
Bildikleri numaraları yaparlar, maaş da tıkır tıkır işler.
Yirmi yıldır böyle yapmıyorlar mıydı?
Kavga kalır 2028 yılına...
O da, bu beş yılda Anayasa değiştirilmez ve Erdoğan yeniden adaylığını koyamayacak olursa...
Ya değişiklik yapılır da yeniden koyarsa?
Gene kazanır.
Yoksa Meral Hanım 2028 umudunu taşıyor ve bu nedenle mi bugün konuyu bırakıyor?

***

Kılıçdaroğlu'nun ne olacağını merak ediyoruz.
Parti başkanlığı elinden gidecek.
Cumhurbaşkanı adayı olursa Meclis üyeliği de gidecek, Meral Hanım gibi.
Hepsini elinden çıkarınca benden farkı kalmayacak!
Yazı yazacak hali de yok, ne yapacak?
Çiçek sulamak, torun gezdirmek, ıspanak alıp getirmek...

***


SÖYLEDİ VALLAHİ
"Ben cumhurbaşkanı olacağım." Muharrem İnce

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