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ENGİN ARDIÇ
Konuşşmaa!

Konuşşmaa!

18.02.2023, Cumartesi
İktidardaki partinin ne konuşacağına ne konuşmayacağına muhalefetteki parti karar veriyor.
Burası Türkiye, oluyor böyle şeyler.
Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısında "seçimin ertelenmesini" konuşabileceklerini söylemiş...
Belki Cumhurbaşkanı da tartışacak. Bu da çok doğal.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay "Konuşamazsınız" demiş!
Ona soracaklar, o neye izin veriyorsa onu konuşacaklar.
Savaş durumu varsa bile o da partide konuşulamazmış, ancak Meclis'te konuşulabilirmiş.
Anayasa böyle konuşmayı yasaklıyormuş.
Seçimin erteleneceği yok, zamanında yapılacak. Belki bir ay önce yapılacak.
Erkene almayı konuşmak serbest, ertelemeyi konuşmak yasakmış.

***

Sayın Altay böyle davranıyorsa, bize de ne yazıp ne yazamayacağımızı söylesin bari.
Hoş olurdu...
Seçimi niçin kazanamayacağınızı yazayım mı Sayın Altay?
Yoksa bunu CHP'nin MKYK'sında konuşsanız daha mı ilginç ve sağlıklı olurdu?
Bir de aday gösterseniz, o daha da ilginç.

***


MENÜDE NE VAR?
Bugün konumuz önemsiz ve gereksiz haberler...
Altılı bilmemne gene toplanıyor.
13 Şubat'ta toplanacaklardı ama deprem nedeniyle ertelemişler, 18 Şubat'a almışlar.
Toplantı Saadet Partisi'ndeymiş.
Yemekte ne yiyecekler, henüz bilinmiyor.
Kereviz var mı? Seversiniz.
"İslami" bir şeyler olabilir.
FETÖ'cüleri serbest bırakmak niyetinde olduklarına göre "maklube" de olabilir ha...
Konuları deprem.
"Neler yapabileceklerini" tartışacaklarmış.
Fakat bazı kurmaylar, "Çıkarken bize seçim tarihini de sorabilirler, hazırlıklı olalım" demişler.
Olsunlar.
"Aday" da sorabilirlermiş.
Onu da görelim bari!
Yok yok, ne yedikleri daha önemlidir.

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