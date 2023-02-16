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ENGİN ARDIÇ
Madalyonun kirli yanı

Madalyonun kirli yanı

16.02.2023, Perşembe
12 Eylül'de bir solcu lider "burjuva" kılığına girmiş, takım elbisesi ve kravatıyla lüks bir otelde oda tutmuş, oraya sığınmıştı.
Yakalandı tabii.
Günümüzde de yaptığı dandik bina yıkılan ama "depremzede" kılığına giren var.
Herifler inşaat mühendisi, aynı zamanda şantiye şefi, fenni mühendis ve de müteahhit.
Yurtdışına kaçacaklar ama hemen değil. Ortalığın yatışmasını bekleyecekler.
"Ailece" bir otele gidiyorlar.
Diğer depremzedelerin arasına karışıyorlar.
Yakayı ele verince de "35 bina yaptım sadece biri yıkıldı" diyorlar...
Kimisi olup bitene "mukadderat" diyebiliyor...
Vicdan azabı çeken de yok değilmiş.
Ama bu, tutuklanmasına engel değil.

***

İnternette "olta atanlar" var...
Resmi kurumların adını kullanarak vatandaştan yardım talep edenler.
"Kripto varlık cüzdanı adresi" de veriyorlarmış, oraya yatırdığın parayı bir daha ara ki bulasın.
Memlekette şerefsiz çoktur.
Evlerin yıkılması üzerine kiralık fiyatları dörde beşe katlandı ya...
Bunun da sahtesi türemiş.
"Sahte kiralıklar" almış yürümüş.
Hani üç bin liralık ev birdenbire on bin liraya fırlıyor ya...
Bunlar da yedi bin liradan beş bine düşüyorlarmış.
IBAN numarası veriyor, adını soyadını da veriyor, kapora istiyor.
Bin lira gönderiyorsun...
Aman kaçmasın, bulunmaz fırsat!
Bir daha da aradınsa bul.
Ne telefon açılıyor ne site bulunuyor.

***

Halkımız, bir yanıyla inanılmaz dostluğunu ve kardeşliğini, yardımseverliğini, hayırseverliğini, öbür yanıyla inanılmaz bencilliğini ve gaddarlığını sergiledi. Birinciler çok sayıda, ikinciler çok şükür az sayıda.
Hangisi nereye oy verecek acaba, merak etmez misiniz?
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