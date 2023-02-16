12 Eylül'de bir solcu liderkılığına girmiş, takım elbisesi ve kravatıyla lüks bir otelde oda tutmuş, oraya sığınmıştı.Yakalandı tabii.Günümüzde de yaptığı dandik bina yıkılan amakılığına giren var.Herifler inşaat mühendisi, aynı zamanda şantiye şefi, fenni mühendis ve de müteahhit.Yurtdışına kaçacaklar ama hemen değil. Ortalığın yatışmasını bekleyecekler.bir otele gidiyorlar.Diğer depremzedelerin arasına karışıyorlar.Yakayı ele verince dediyorlar...Kimisi olup bitenediyebiliyor...Vicdan azabı çeken de yok değilmiş.Ama bu, tutuklanmasına engel değil.

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İnternettevar...Resmi kurumların adını kullanarak vatandaştan yardım talep edenler.de veriyorlarmış,oraya yatırdığın parayı birdaha ara ki bulasın.Memlekette şerefsiz çoktur.Evlerin yıkılması üzerine kiralık fiyatları dörde beşe katlandı ya...Bunun da sahtesi türemiş.almış yürümüş.Hani üç bin liralık ev birdenbire on bin liraya fırlıyor ya...Bunlar da yedi bin liradan beş bine düşüyorlarmış.IBAN numarası veriyor, adını soyadını da veriyor, kapora istiyor.Bin lira gönderiyorsun...Aman kaçmasın, bulunmaz fırsat!Bir daha da aradınsa bul.Ne telefon açılıyor ne site bulunuyor.

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Halkımız, bir yanıyla inanılmaz dostluğunu ve kardeşliğini, yardımseverliğini, hayırseverliğini, öbür yanıyla inanılmaz bencilliğini ve gaddarlığını sergiledi. Birinciler çok sayıda, ikinciler çok şükür az sayıda.Hangisi nereye oy verecek acaba, merak etmez misiniz?