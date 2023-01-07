Günün gözde komedi filmlerini beğenmemekte direnen bazı arkadaşlarafilmini tavsiye ederim.Kahkahalar garanti altındadır.Bunlar onuncu kere toplandılar.henüz altıda,henüz yedide kaldı.nun dördüncüsünü de ayrıca bekliyoruz.Bu yeni film dokuz buçuk saat sürdü.Yemekte bu sefer bamya çorbası, zeytinyağlı enginar, pirzola, salata ve kabak tatlısı varmış...Şunu biraz değiştirseler yahu... Biraz daha dişe dokunur yemekler yeseler...Yatılı okul yemeği bu, ben yıllarca yemiştim.Ama böyle yapacaklar ki, CHP militanı muhabirler müşterilerinediyebilsinler.Ve de sonra dönüp ejder meyvesine küfür edilebilsin.diyecekler de eleştirilerini bizeyöneltmesinler.

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Bu son toplantıda şu karar alındı: "Genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verildi."

Daha başlatmamışlar, başlatılmasına karar veriyorlar.

Yapmayın böyle, muhalif gazeteciler derin bir umutsuzluğa kapılıyorlar.

"Biz bu seçimi de kazanamayacağız" fikri iyice yerleşmeye başladı kafalarında.

Herkes de mutsuzmuş, yılbaşı bile kutlamamışlar...

Masa, 30 Ocak'ta bir uzlaşma metni açıklayacakmış.

Bir de "geçiş süreci yol haritası" varmış...

Şubat ayında bir aday ismi bekleniyor ama bekleyen halk değil, memur gazeteleri.

Şimdilik personel kanunu, üç bin altı yüz ek gösterge, maaş farkları, yaşa takılanlar, emeklilik birin üçünden, üçün birinden falan, idare ediliyor...

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ELTİLER SAVAŞI

Bunlarla tatmin olmayan ergen lumpenler için Meghan Markle ile Kate Middleton muhabbeti var. Allah için güzel kadınlar.

Ya da Harry ile William.

Abi-kardeş. Diana'nın çocukları.

Biri Galler Prensi, öteki hiçkimse.

Aralarındaki itişme basın tarafından çok sömürüldü.

Batı basını tabii, bizimkiler de o havan dövücülere hınk diyorlar.

Yetti artık, kabak tadı verdi. Altılı masayı geçti.

Şimdi Harry anılarını yazmış. Buna göre William üç yıl önce kardeşini dövmüşmüş.

Yok canım, dövmemiş de, mutfakta yakasından tutup savurmuş. Zavallı Harrycik yere devrilmiş. Kolyesi kopmuş.

Köpeğin mama kabının üstüne düşmüş ve parçaları sırtını kesmiş.

Elbette dilimize de çevrilecektir.

Bunları para verip alıp okuyacak zavallı budalalara şimdiden iyi eğlenceler dileriz.

Biz mi? "Yılbaşı Gecesi" adlı "kötü" bir filmi üçüncü kere seyretmeye... Ne yapalım, anlamıyoruz bu işlerden.