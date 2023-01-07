07 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Acıklı güldürü
ENGİN ARDIÇ
Acıklı güldürü

Acıklı güldürü

07.01.2023, Cumartesi
Günün gözde komedi filmlerini beğenmemekte direnen bazı arkadaşlara "Altılı Masa" filmini tavsiye ederim.
Kahkahalar garanti altındadır.
Bunlar onuncu kere toplandılar.
"Çakallarla Dans" henüz altıda, "Recep İvedik" henüz yedide kaldı.
"Kolpaçino"nun dördüncüsünü de ayrıca bekliyoruz.
Bu yeni film dokuz buçuk saat sürdü.
Yemekte bu sefer bamya çorbası, zeytinyağlı enginar, pirzola, salata ve kabak tatlısı varmış...
Şunu biraz değiştirseler yahu... Biraz daha dişe dokunur yemekler yeseler...
Yatılı okul yemeği bu, ben yıllarca yemiştim.
Ama böyle yapacaklar ki, CHP militanı muhabirler müşterilerine "Bak ne kadar alçakgönüllü insanlar, halkın yediğini yiyorlar" diyebilsinler.
Ve de sonra dönüp ejder meyvesine küfür edilebilsin.
"Benim emekçi halkım pirzola yiyebiliyor mu?" diyecekler de eleştirilerini bize yöneltmesinler.

***


Bu son toplantıda şu karar alındı: "Genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verildi."
Daha başlatmamışlar, başlatılmasına karar veriyorlar.
Yapmayın böyle, muhalif gazeteciler derin bir umutsuzluğa kapılıyorlar.
"Biz bu seçimi de kazanamayacağız" fikri iyice yerleşmeye başladı kafalarında.
Herkes de mutsuzmuş, yılbaşı bile kutlamamışlar...
Masa, 30 Ocak'ta bir uzlaşma metni açıklayacakmış.
Bir de "geçiş süreci yol haritası" varmış...
Şubat ayında bir aday ismi bekleniyor ama bekleyen halk değil, memur gazeteleri.
Şimdilik personel kanunu, üç bin altı yüz ek gösterge, maaş farkları, yaşa takılanlar, emeklilik birin üçünden, üçün birinden falan, idare ediliyor...

***


ELTİLER SAVAŞI
Bunlarla tatmin olmayan ergen lumpenler için Meghan Markle ile Kate Middleton muhabbeti var. Allah için güzel kadınlar.
Ya da Harry ile William.
Abi-kardeş. Diana'nın çocukları.
Biri Galler Prensi, öteki hiçkimse.
Aralarındaki itişme basın tarafından çok sömürüldü.
Batı basını tabii, bizimkiler de o havan dövücülere hınk diyorlar.
Yetti artık, kabak tadı verdi. Altılı masayı geçti.
Şimdi Harry anılarını yazmış. Buna göre William üç yıl önce kardeşini dövmüşmüş.
Yok canım, dövmemiş de, mutfakta yakasından tutup savurmuş. Zavallı Harrycik yere devrilmiş. Kolyesi kopmuş.
Köpeğin mama kabının üstüne düşmüş ve parçaları sırtını kesmiş.
Elbette dilimize de çevrilecektir.
Bunları para verip alıp okuyacak zavallı budalalara şimdiden iyi eğlenceler dileriz.
Biz mi? "Yılbaşı Gecesi" adlı "kötü" bir filmi üçüncü kere seyretmeye... Ne yapalım, anlamıyoruz bu işlerden.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Abdullah Bey kendisi çıksın 06.01.2023 Cuma
Seçmenin kadar konuş 05.01.2023 Perşembe
Burcuvaazi 04.01.2023 Çarşamba
Armageddon 02.01.2023 Pazartesi
Kimsenin okumayacağı yazı 01.01.2023 Pazar
Yılbaşı diye üzülmeyiniz 31.12.2022 Cumartesi
Vermezler 30.12.2022 Cuma
Övünün varoşlar 29.12.2022 Perşembe
Acınası ezikler 28.12.2022 Çarşamba
Arkadaşım Ramses 26.12.2022 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA