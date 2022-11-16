Konu ciddidir. Son derece ciddidir.İnanmıyorsanız ölenlerin yakınlarına sorun...Sulandırılmamalıydı.Ucuzlatılmamalıydı.Böyle durumlarda bile varoş magazincilerinin aklına hemengeliyor...Onlara sorarsanız herkes ünlü zaten...diyecek halleri yok...Ünlülere terörü sormuşlar.Onlar da kınamışlar tabii.Kınıyorum, lanetliyorum, ölenlere rahmet, kederli yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar...Başka ne diyeceklerdi?İçlerinden biri çıkar daderse asıl ozaman haber olur, hem de dallı budaklı...a sormuşlar,a sormuşlar,sormuşlar...a bile sormuşlar!Sormamışlar canım, bu hazretlerpaylaşım yapmışlar, acargazeteci de oradan alıp sayfaya koymuş.Bravo. Çok çalışmış. Ödülü hak etti.Hani şu kimsenin ipinde olmayan ödüllerden birini.de sormuşlar.Bakın bu çok önemli.Büyük isimler...Kim bunlar yahu?Ne iş yaparlar? Ne yerler ne içerler?sorusu daha anlamlı olacaktı da, erkekleri ne yapacağız?Oldu olacak birkaç da yemek tarifi alsaydınız...

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Teröre altılı masadan da tepki var.Yedili olamayan masadan.Geçit vermeyeceklermiş.Lanetliyorlar...için PKK ve YPG isimlerine hiç değinmeden...Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırıp içerideki herkesi salıverecekler ve terör gününü görecek!İki yüz kişiyi öldürmüş pezevenklere özgürlük!Fetullah'ın donunu koklayan dışarı!Orduyu da Suriye'den çekin ki çocuklar rahat etsinler!

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85 milyon kişinin tamamını kucaklıyorlarmış.Ama cumhurbaşkanı adayları yok.Kısmetse yeni yılda bulacaklarmış.