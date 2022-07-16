Gelenek oldu: Çok yaşlıysao kadar yaşlı değilsegenç gittiyse...Ölenlerden söz ediyorum.Gazeteciler için kullanılıyor bu mazmunlar ama başkaları da sahip çıkıyorlar.Bir hanımefendi vefat etmiş. Muammer Hanım.Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emin Alpkaya'nın eşiymiş.Tanımam etmem. Allah rahmet eylesin.Ne ki, bu hanım (elbette memur gazetesine, başka nereye olacak?) verilen ilandaolarak tanıtılıyor.Merhumenin nereden cumhuriyet çınarı olduğunu pek anlayamadım.Öğretmenmiş galiba, ondan herhalde.Her öğretmenmı oluyor?Çalıkuşu Feride deolsa gerek... (Feride'yi cumhuriyetöğretmeni sanan cahil dıngıl daçoktur.)Yoksamı çınar?Rahmetli eşi Lockheed skandalına adı karıştığı için askeri mahkemede yargılanmıştı...Yapı ve Kredi Bankası'nın yönetimkuruluna da girmişti...O devir geçti gitti.

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Bu gibi insanlara "bürokrasi çınarı" deseler daha doğru olacak.

İktidardan düşen ve bir daha dönemeyen, dönemediği için de kıvır kıvır kıvranan zümrenin son temsilcileri... Kimisinin umudu Kemal Kılıçdaroğlu, kimisi umudunu Meral Akşener'e çevirdi...

Reklamını "Aydın Doğan medyası" yapardı eskiden...

Hani Türkan Saylan, Mina Urgan falan... Çınarlar...

Emel Korutürk resim yapardı, o da çınardı.

Ama Nazmiye Demirel hiç çınar olamadı, çünkü halk kadınıydı.

Asıl çınar Muazzez İlmiye Çığ ama o şimdi 108 yaşında. Allah gecinden versin.

Artık çok az kaldılar, çınarlık da ancak parasıyla yayınlatılan ölüm ilanlarında geçiyor.

Yiğitler yiğidi Ömer Halisdemir'in alnının çatından vurduğu darbeci general Semih Terzi'nin eşini bakalım nerenin çınarı yaparlar?

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PEKİ BİZ NE DEMİŞTİK?



Evcil hayvanların "vitrinde" satışı yasaklandı.

Yani kuş, balık falan tamam da kedi ve köpek yasaklandı.

Hayatımda bir tek kere bir "pet shop"un vitrinine bakmıştım Paris'te, ünlü Megisserie rıhtımında, o kadar kötü oldum ki bir daha adım atmadım.

Hayvancıklar "Beni al, beni al" diye çırpınmaya başlamışlardı... Hiçbirine yardım edemezdim, birkaç güne kadar Türkiye'ye dönecektim...

İçime dert olmuştu.

Şimdi bizde hayvanı mal gibi sergilemek yasak.

Ancak, yasağa rağmen birçok kişi birçok hayvanı vitrinden satmaya çalışmış...

Cezası 2 bin 43 liraymış.

Fiyata ekleyiverirler canım! Burası Türkiye.

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KİBİR ÇUVALLADIKÇA KATLANIYOR



"Sayın Cumhurbaşkanımızı Saraçhane'ye bekliyorum. Bir kahvemizi, çayımızı içmesini diliyorum."

Ekrem İmamoğlu