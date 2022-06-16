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ENGİN ARDIÇ
Kanunsuzlar

Kanunsuzlar

16.06.2022, Perşembe

Canan Hanım, Yargıtay kararıyla CHP üyeliğinden kovuldu.
İl başkanlığı da gitti, parti üyeliği de.
Çünkü 5 yıla yakın yemişti...
Bunu yapan koskoca Yargıtay...
İktidar falan değil...
Lakin CHP bu kararı tanımıyor.
"Fiili olarak bizim il başkanımız olmaya devam edecek" diyor, CHP'de bol miktarda bulunan genel başkan yardımcılarından biri, Oğuz Kaan Salıcı.
Peki Bilge Kaan Kemal ne diyor?
(Horasan'dan gelmiş ya.) Tısss diyor.
Nasıl olacak bu iş?
Kâğıt üzerinde partiden ve il başkanlığından ayrılmış görünecek, fiilen direktifler vermeye devam edecek.
Bu iş Canan Hanım'ın toplam 4 saat kadar Silivri zindanlarında çürümesine benzedi!
Bakalım bu sefer nasıl bir ceza gelir, hem ona hem partiye?

***


FIKRA GİBİSİNİZ
Siyasi tabloda değişen bir şey yok.
AK Parti gene en önde, az biraz oranı düşmüş, yüzde 36...
CHP gene ikinci, oy oranı az biraz artmış gibi, yüzde 26...
İyi Parti ile MHP kafa kafaya sayılırlar, ikisi de yüzde 10 küsur...
HDP de yüzde 10 dolaylarında dolaşıyor...
Asıl eğlenceli olan tablonun alt tarafı.
Deva yüzde 1.1, Değişim yüzde 0.9, Memleket yüzde 0.5, Yeniden Refah yüzde 0.9, Saadet yüzde 0.8 (ama sesi yüzde 80'lik çıkıyor!), BBP 0.8, Gelecek yüzde 0.4, Zafer yüzde 1.1, Vatan yüzde 0.1...
Hem de bunlar "kararsızlar dağıtıldıktan sonra" ha!
Bunlardan bazıları birbirleriyle ittifak yapacaklarmış.
Genç Parti örneğin, ittifak arıyormuş!
Aaah ah, Dolunay Partisi neredesin, senin ne günahın vardı?

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