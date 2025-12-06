Viral
Galeri
Viral Liste
O illerde yaşayanlar dikkat! MGM’den kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı: 8 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm
O illerde yaşayanlar dikkat! MGM’den kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı: 8 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm
Türkiye, etkisini artıran yeni bir yağış dalgasının içine giriyor. Çok sayıda ilde kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü yağış ve yükseklerde kar bekleniyor. Risk haritası genişledi. MGM; sel, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşları uyardı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak, hangi illerde risk daha yüksek? İşte 6 Aralık bölge bölge hava durumu detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:09