O illerde yaşayanlar dikkat! MGM’den kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı: 8 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

Türkiye, etkisini artıran yeni bir yağış dalgasının içine giriyor. Çok sayıda ilde kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültülü yağış ve yükseklerde kar bekleniyor. Risk haritası genişledi. MGM; sel, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşları uyardı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak, hangi illerde risk daha yüksek? İşte 6 Aralık bölge bölge hava durumu detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.12.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde etkili olacak yeni yağışlı hava sistemiyle ilgili önemli uyarılar paylaştı. Çok sayıda bölgede yağışların kuvvetleneceği, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtti. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur görüleceği bildirildi. Özellikle kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da şiddetli yağış riskine dikkat çekerek vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ HAKİM

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yağış görülecek.

Yağışların büyük bölümü yağmur ve sağanak, Güney Ege ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde etkili olacak.

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji, kuvvetli yağışların özellikle Muğla kıyıları, Antalya çevresi, Mersin, Kahramanmaraş, Isparta'nın güney ilçeleri ile Adana'nın kuzey ve batı kesimlerinde etkili olacağını bildirdi. Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında da sağanakların şiddetleneceği belirtildi.

AKOM İSTANBULLULARI UYARDI

AKOM, İstanbul ve birçok bölgede 6-8 Aralık 2025 arasında sıcaklıkların 10°C seviyelerine gerileyeceğini ve cumartesi gecesinden itibaren kuvvetli sağanak ile gök gürültülü yağışların fırtınayla birlikte etkisini artıracağını açıkladı. Yağış ve rüzgarın pazar öğle saatlerinden itibaren il genelinde şiddetleneceği, pazartesi sabahına kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edeceği belirtildi.

SON DAKİKA