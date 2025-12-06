O illerde yaşayanlar dikkat! MGM’den kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı: 8 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm

AKOM İSTANBULLULARI UYARDI

AKOM, İstanbul ve birçok bölgede 6-8 Aralık 2025 arasında sıcaklıkların 10°C seviyelerine gerileyeceğini ve cumartesi gecesinden itibaren kuvvetli sağanak ile gök gürültülü yağışların fırtınayla birlikte etkisini artıracağını açıkladı. Yağış ve rüzgarın pazar öğle saatlerinden itibaren il genelinde şiddetleneceği, pazartesi sabahına kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edeceği belirtildi.