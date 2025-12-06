Lisede akran terörü! Yatakhaneyi bastılar: 7 öğrenciye saldırdılar

Hızını alamayan 11. sınıf öğrencileri, feci şekilde darp ettiği öğrencileri okulun yakınlarında bulunan bir kafeye götürdü. Burada, darp ettikleri 9. sınıf öğrencilerinin üzerini arayarak öğrencilerin telefon ve tabletlerine rızaları olmadan el koydular. Olayın şokunu üzerinden atamayan öğrenciler, ailelerine haber verdi.
Çocuklarını hastaneye götüren veliler darp raporu alarak olaydan sorumlu öğrenciler hakkında savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Bazı veliler çocuklarının nakillerini başka illere aldı. Olaya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın adli, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ise idari soruşturma başlattığı öğrenildi.