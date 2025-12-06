Ankara'da film sahnelerini aratmayan olay! Sosyal medyada tanıştığı kadın hayatını kabusa çevirdi

TELEFONU, CÜZDANI VE KREDİ KARTI...

Eve dönen ismi öğrenilemeyen erkek, iki şüpheli tarafından darbedildi. Telefonu, cüzdanı ve kredi kartı gasbeden iki şüpheli, mağduru evde bırakarak olay yerinden kaçtılar. Bir süre sonra kendine gelen ve dışarı çıkmak için yardım isteyen erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.