Ankara'da film sahnelerini aratmayan olay! Sosyal medyada tanıştığı kadın hayatını kabusa çevirdi

Ankara'da bir adam, sosyal medyadan tanıştığı A.Ü. isimli kadının evine gittiğinde kabusu yaşadı. Gittiği evde A.Ü.'nün sevgilisi ile karşılaşan ve telefonu, cüzdanı ile kredi kartı gasp edildikten sonra dövülen adam karakolda giderek şikayetçi oldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Pes dedirten olay, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. A.Ü. isimli kadın, iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti. A.Ü., eve çağırdığı erkeği alkol aldırma bahanesiyle dışarı çıkardı.

ANKARA'DA EVE ÇAĞIRDIKLARI KİŞİYİ GASP ETTİLER

Bu sırada sevgilisi A.C.Y., eve girip saklandı.

TELEFONU, CÜZDANI VE KREDİ KARTI...
Eve dönen ismi öğrenilemeyen erkek, iki şüpheli tarafından darbedildi. Telefonu, cüzdanı ve kredi kartı gasbeden iki şüpheli, mağduru evde bırakarak olay yerinden kaçtılar. Bir süre sonra kendine gelen ve dışarı çıkmak için yardım isteyen erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

16 SUÇTAN ARANDIĞI BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda iki şüpheli gözaltına aldı. Erkek şüpheli A.C.Y.'nin 16 suçtan arandığı belirlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

