Ankara'da film sahnelerini aratmayan olay! Sosyal medyada tanıştığı kadın hayatını kabusa çevirdi
Ankara'da bir adam, sosyal medyadan tanıştığı A.Ü. isimli kadının evine gittiğinde kabusu yaşadı. Gittiği evde A.Ü.'nün sevgilisi ile karşılaşan ve telefonu, cüzdanı ile kredi kartı gasp edildikten sonra dövülen adam karakolda giderek şikayetçi oldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.12.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:17