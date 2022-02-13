13 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Şaka derken kaka oluverir
ENGİN ARDIÇ
Şaka derken kaka oluverir

Şaka derken kaka oluverir

13.02.2022, Pazar
Biden bir "dünya savaşından" söz edince işin rengi değişti.
ABD ve Rusya şimdilik karşılıklı cilveleşiyor ama işin nereye varacağı belli olmaz...
NATO'nun, yeni üyeleri Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'da hepi topu beş bin asker bulundurmasının "sembolik" olmaktan öte bir anlamı yok. Şimdi Polonya'ya üç bin kişi daha gönderiyor. Rus ordusu onları sinek gibi ezer.
Ama füze saldırıları ve bombardımanlar, savaşı bambaşka bir boyuta taşıyıverirler.
Bizim günlük derdimiz "elektrik faturaları" ve Kılıçdaroğlu'nun bilmemnesi olduğu için "vaziyetin vahametinin" farkında değiliz.

***

Ken Follett, son romanının önsözünde, "Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcını araştırırken, aslında hiç kimsenin savaş istemediğini hayretle gördüm" diyor...
"Spor olsun" gibilerden takışmışlardı.
Avusturya Sırbistan'a bir ders vermek istiyordu, Rusya elbette Sırp kardeşlerinin arkasında duracaktı, Almanya da Avusturya'nın... Böyle olunca İngiltere ve Fransa da maydanoz oldular, her ülke birbirini itekleye itekleye dört yıl sürecek korkunç bir boğuşmaya kapı açtılar.
Hepsi de savaşın çok kısa süreceğini sanıyordu.
Peki Enver'in gözüne ne görünmüştü, hem de savaşın üçüncü ayında ve Almanya'nın kazanamayacağı belli olduktan sonra?

***

Hitler de benzer bir yanılgıya kapıldı.
Çekoslovakya'ya el koymasına ses çıkarmamışlardı ya, Polonya'ya saldırmasına da karışmazlar sandı.
İngiltere ve Fransa bu kez bunu yemediler.
Neyse ki İsmet Paşa, Enver Paşa'nın hatasını tekrarlamadı.
Ondan çok daha basiretli bir adamdı.

***

Tüh, herkes Kore'den ya da Ortadoğu'dan bir maraza beklerken...
Çatışma olabilir, ama bu bir dünya savaşına dönüşür mü?
İlk ikisinde de öyle sanılmıştı...
NATO bizi de sürüklerse...
Ya gireceksin ve karşına Putin'i düşman olarak alacaksın...
Ya da NATO'dan kopacaksın.
Peki ABD buna karşı tedbir alır ve bizi NATO'da tutmak, savaşa da katmak için bizim burada birtakım dümenler çevirirse?
Görelim bakalım hangi "muhalefet lideri" buna eyvallah diyecektir?
Enflasyonun kralını da asıl o zaman yaşarız.
Dolar da yüz lira, hadi bakalım.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kesiverirler haa! 12.02.2022 Cumartesi
Deli Dumrul vergisi 11.02.2022 Cuma
Boyacının küpü 10.02.2022 Perşembe
Gayrıkanuni Kemal 09.02.2022 Çarşamba
Öyle denmez ayılar 07.02.2022 Pazartesi
Suyu şimdiden çıktı 06.02.2022 Pazar
Bari bu sefer yemeyiniz 05.02.2022 Cumartesi
Yılın şeyi 04.02.2022 Cuma
Şaka gibi 03.02.2022 Perşembe
Avatar hukuku 02.02.2022 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA