Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten şoke eden ifade: Yatağın yeri neden değiştirildi?

GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDAN ÇARPICI İFADELER
İşte Tuğberk'in verdiği ifadeden öne çıkanlar:
"TUĞYAN İLE ANNEM ARASINDA SIK SIK TARTIŞMALAR OLURDU"
Annesi ile ablası Tuğyan arasında sık sık tartışmaların olduğunu belirten Tuğberk, "Bu tartışmalar hiç fiziksel şiddete dönüşmemişti. Annem her gün alkol alırdı. Hatırladığım kadarıyla market siparişlerinde 12 veya 24 tane ekstra shot bira siparişi verirdi. Bunları bitirdikten sonra sohbet devam ederse yine içmeye devam ederdi." dedi.
"ANAHTARIM YOKTU, CAMI KIRIP EVE GİRDİM"
Evde rastlanan cam kırıklıklarına açıklık getiren Tuğberk, kapıyı açmak için yan daireden eve girdiği sırada yaşananları da anlattı:
"Eve girmem gerekti ama anahtar bende değildi. Ablam da hiçbir şey almadan evden çıkmış. Polisler de olay yeri incelemeden sonra kapıyı çekip gitmişler. Onlarda da anahtar yoktu. Şifreli kapıyı yapan firmayı aradım ancak ulaşamayınca Instagram'dan mesaj attım. Sonuç itibarıyla ulaşamadığım için ben de eve girebilmek adına komşumuz Seval teyzenin terasından girebileceğimi düşündüm.
Çilingire de haber veremedim çünkü bu kapı normal bir kapı değildi, şifreli bir kapıydı. Seval teyze izin verdi. Cam çift camlıydı, ilk yumruğumda birinci katmanı kırıldı. Cam kesikleri olunca montumu çıkarıp montumla vurdum. O da olmayınca Seval teyzenin saksının içinden bir taş alıp o şekilde camı kırdım ve içeri girdim."