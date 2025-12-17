Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten şoke eden ifade: Yatağın yeri neden değiştirildi?

"ANNEMİN KASASININ İÇİNDEKİ YEŞİL SIRT ÇANTASINI ALDIM"

Annesinin odasında küçük bir kasa olduğunu fakat bu kasanın kolu ve kilidinin bozuk olduğunu söyleyen Tuğberk, "Annem orada para veya altın gibi şeyler saklamazdı. Zaten aldığı bilezikleri de her zaman kolunda taşırdı. Kasadaki yeşil sırt çantasını aldım. Bu çanta hala evimde. Çantada anneannemin kesilmiş saçı, annemin banka hesap cüzdanları, kağıtlar, annemin yazdığı şarkı sözleri ve telif haklarına ilişkin evraklar, annemin eski evlilik cüzdanı vardı. Annemin babamın sattırdığı eski arsaların tapusu vardı. Yine annemin oturduğu evle ilgili satış belgesi veya vekaletname gibi kağıtlar vardı." dedi.

"KELEBEK VAR MI?" ŞEKLİNDE DUYDUĞUM SÖZLERİ ABLAM SÖYLÜYOR"

Annesinin Tuğyan'ın odasına girdikten sonraki ses kayıtlarını internet üzerinden dinlediğini, orada "Hadi görüşürüz" sözcüğünü söyleyen kişinin annesi olduğunu düşündüğünü söyleyen Tuğberk, "Ama çok da emin değilim. Çünkü ben bunu uzun süre önce bir kere dinlemiştim. Olayın olduğu ilk zamanlardı. Annem deyip geçtim. Son zamanlarda tekrar dinlemedim, uzun uzun muhakeme yapmadım. Ses kaydında "Herkes tamam mı? O ne lan? Valla şahane bak. Bak, manyaklara bak. Gel, gel. Kız gelsene buraya. Kız gel. Or.spu." şeklindeki sözler anneme aittir. Bazı sesleri tam olarak duyamasam da annemin söylediği kelimeler var ama müzik ve oynama sesinden net olarak duyamıyorum.Sizin "Bırak beni" olarak duyduğunuz ses de anneme ait. Sultan'ın "Ben oynamayı bilmiyorum ki." sesi Sultan'a ait. Videoda dinlediğim "Atacağım camdan, atlayacak mısın camdan" kelimelerini de ablam Tuğyan söylüyor. Yine dinlediğim ses kaydında "Gerek var mı?" ya da "Kelebek var mı?" şeklinde duyduğum sözleri ablam söylüyor. "Gel bakalım." diye anladığım sözü de ablam söylüyor. Videonun sonundaki "Hadi görüşürüz" kelimelerini bir annemin sesine, bir Tuğyan sesine benzetiyorum. O konuda net bir şey söyleyemiyorum. Ben annemin bu ses kaydında dinleyip kesin olarak anneme ait olduğunu düşündüğüm sesleri söyledim. Ama en sondaki "hadi görüşürüz" cümlesinin net olarak kime ait olduğunu belirtemiyorum" diye konuştu.