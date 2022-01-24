Aydın geçinenlerin, hele hele solcu geçinenlerin gizli bir özlemleri vardır:Ordu gelse de şunlara bir ders verse!...Rahmetli Ferhan Şensoy bile, sorarsanız sıkı komünist, "" diyordu.Ordu darbe yapacak, seni halkın seçtiği yöneticiden yani halktan kurtaracak, sana da solcu diyecekler, öyle mi? Nasıl bir beyindi bu?Halkı tanımazlar.Tanısalar da işlerine gelmeyen, ezberlerine uymayan, kendi yarattıkları efsanelere ters düşen yanlarını görmezler.Onların halk kavramı, eski Sovyet posterlerinde görülen "" hayalidir.İki kere faşizmin kazığını yediler hem de kötü yediler: 1971'de ve 1980'de.Bilebildikleri yalnızca yeni darbeler olduğu için iki kere dedim...Çünkü 1925 ve 1946'da yedikleri kazıkları ya duymamışlardır ya da görmezden gelirler.Bu kazıkların hepsini atan da bürokrasidir.Ama onlar devlet kapısından geçinecekleri "" gelmesini hep özlerler. Hani şöyle Maarif Vekaleti Tercüme Bürosu'nda bir kadro falan...Bu kazıkların ilk ikisini atan İnönü'den başkası değildir.Ama sorarsan "" diyeceklerdir.Solu ezen adamın solun manevi lideri olması ancak Türkiye'ye özgü bir çarpıklıktır.Bir kazık daha ekleyelim: 1968'de Demirel'le anlaşıp seçim sisteminden "" uygulamasını kaldıran ve legal sosyalist partinin bir daha meclise girebilmesini önleyen, böylece solcu gençliğin umutsuzluğa kapılıp sokağa inmesine yol açan da İnönü'den başkası değildir.1971 cunta hükümetine başbakan ve bakan veren de gene o!Ama hazretler önce Kemalist sonra Marksist.Nasıl olunabiliyorsa?En kabadayısı bile önce CHP'li.Halkın yönetiminden nefret ediyorlar.Halkın temsilcilerine ağız dolusu hakaretler ediyorlar.15 Temmuz darbe girişimini "" sanıp heyecanlanmışlar ve umutlanmışlardı...Utanmıyorlar.

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Ben gençliğimde bunları matah bir halt sanırdım.Ne salak herifler olduklarını yıllar geçince anladım.Ama aymazlığın ve küstahlığın "" de yok değildir.Baksanıza, Sedef Kabaş CHP milletvekilliğini şimdiden garantiledi bile.Kendini içeri attırmayı başardı!Kılıçdaroğlu elinden tutacak ve "" diye miting miting dolaştıracak.Bir sürü ahmak da bunu yutacak.