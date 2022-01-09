Son zamanların moda deyimiyle, Rusya Kazakistan'a...Eh, ne de olsa eski imparatorluğun bir eyaleti.Üstelik orada nükleer silahlar var, petrol var, doğalgaz var, uranyum var.Rusya, Osetya'ya da, Kırım'a da, Suriye'ye de böyle bulaştı.veimparatorluğu dağıtmışlardı,ufak ufak yeniden toplamayaçalışıyor...Baksanıza, Kazakistan'dabile gündemdeymiş.de böyle yapmıştı, Latin alfabesine geçen Kafkas ülkelerini zorla yeniden Rus alfabesine döndürmüştü.olarak da Rusça geri gelecekmiş.Doğu Avrupa ülkeleri bu tehlikeyi gördükleri için kendilerini Avrupa Birliği'ne ve/ veya NATO'ya atmaya bakıyorlar...

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Benzetmek gibi olmasın, bizim Hatay'ı almamıza da, Kıbrıs'a çıkmamıza da bir de bu gözle bakınız.geri almış sayılıyorduk!Bu bir...1974 yılında ortalıkçığlığından geçilmiyordu.Ecevit, Kıbrıs'a ya da Yunanistan'a demokrasi falan götürmedi...Halkımızdiye sevindi.Dikkat ederseniz kollektif bilinçaltında hep birsöz konusudur.Bu bir imparatorluk refleksidir, hani aslan solcularımız bizisayıyorlardı, Gine'yle aynı kefeye koyuyorlardı ya, bunu göremediler.sandılar.O yüzden de oy oranlarının yüzde kaçta gezindiğini bilirsiniz.O yüzden de, niçinın hepolduğunu anlayamazlar.başka şeydir,başka şeydir.Burası İsveç de değildir, bir seçimde sağcılar gelecekler, bir seçimde onlar gidecekler sosyal demokratlar gelecekler, sonra gene ötekiler...Buradagelir ve kolay kolay da gitmez.Osmanlı partisi ama daha bir üst düzeyde...YRP gibi özenti değil. Şehzade gölgesinde de değil.Buradan bakarsanız, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, Somali'de, Karabağ'dadiye sormazsınız.

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Halkımız kollektif bilinçaltı düzeyindee degözüyle bakmamış mıdır?Yoksa herkesdiye yanıptutuşuyor muydu?O zaman benim aklım ermiyor, bağışlayın.