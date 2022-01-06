Yalan söylemenin bir temel kuralı vardır:Söylediğin yalanı daima aklında tutacaksın, hiç unutmayacaksın. Sonra madara olursun.Haninun geçenlerde sıktığı yeni bir palavra vardı:Yok, Orta Anadolu'ya ambalaj sanayii değil, o geçen seçimden önceydi.Hani bu sefer Hatay'dan, taa Suriye sınırından Mersin'e kadar biroluşturacaktı...Bu kıyıda kaybedilmiş olan (neyse o?) yeniden kazanılacaktı...Ve de yaratılacak olan müthiş istihdamla tam iki buçuk milyon kişi İstanbul'u terk edip oraya koşacaktı... Böylece İstanbul da...Söylediğinin daha ertesi günü unuttu!Hiç olmazsa birkaç ay sürdürseydi, belki inanacak saftirik çıkardı...Bunlarla oy alacağını sanıyor.

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Bütün anketlerin bir ortak noktası var:İktidar oyları az biraz dalgalanma gösteriyor:Döviz kuru yükselince azıcık iniyor, döviz düşünce azıcık çıkıyor.Amma ve lakin muhalefet oyları hep ama hep yerinde sayıyor.Böyle durumlardaartıyormuş.Kararsızlar,diye düşünenler değil.Öyle düşünen yok.diyeikileme düşenler.AK Parti onları geri kazanabilir.Hiçbir muhalifdemez.da koskocaman bir palavradır.Hiç öyle olmaz çünkü.

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Muhalefet slogan atıyor. Ortaya hiçbirkoyabilmiş değil.Önerdikleri yalnızca sistemi değiştirmek, daha doğrusu eski sisteme geri dönmek.Bunun ötesinde bol bol boş laf.Başkan adayı olarak gösterecekleri kişiolacakmış.Güçlü ama güçsüz! Bir tuhaf vatandaş...Yani aday, halkadiyecek!İki yıl havyar kesecek ve ülkeyi yeni bir referanduma ve yeni bir seçime götürecekmiş.sorusunun cevabı yok.Ama hemen birgirişeceği kesin.Belediyelerde yaptıkları şekilde devlet kadrolarını da hallaç pamuğu gibi atacaklar.Birçok gazete ve televizyona, birçok holding ve şirkete el koyacaklar.FETÖ ve PKK tutuklularını salıverecekler.gün yüzü görecekler.Suriye ve Irak'tan çekilecekler.Şehitlerimiz Niyazi olmuş olacaklar.

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Bir tek Ali Babacan'ın ekonomik programı belli, IMF'ye tam teslim.Ama onun da oyu yok.Kararsızlar Partisi'ne yazıldıysan bunları da düşüneceksin arkadaş.