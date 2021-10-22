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ENGİN ARDIÇ
Kararsızlar AK Parti’ye yönelir

Kararsızlar AK Parti’ye yönelir

22.10.2021, Cuma

Bir terane tutturdular gidiyor: En büyük parti "kararsızlar partisi"...
Buna "ekonomi partisi" diyen de var.
En büyük parti, son yirmi yılda olduğu gibi bugün de AK Parti ama "kararsızları" ağır basar göstermek hoşlarına gidiyor. İşlerine geliyor.
Bunların AK Parti'ye oy vermeyeceklerini varsayıyorlar, çünkü enflasyon varmış, estek köstek.
En büyük dayanakları da bir anket canbazlığı... "Kararsızlar dağıtıldıktan sonra"...
İlle de "eşit olarak" dağıtıyorlar.
Gerçekte hiç de öyle olmaz.
Kararsızlar eşit olarak dağılmazlar.
Daima en önde giden partiye bir eğilim olur.
Kararsız olarak nitelenenler, şu ya da bu nedenle "iktidara küskün olanlar"...
Bunların, eti de budu da şimdiden belli olan Davutoğlu'na ya da Babacan'a oy yağdırmaları akla aykırıdır.
Öyle olsaydı bunun "göstergesi" çoktan ortaya çıkardı.
İnce vb. için de bu böyledir. İnce'nin "intikam girişimi" tutmadı.
Bunlar, zurnanın zırt dediği yerde, yani seçim günü gene AK Parti'ye oy vereceklerdir. İster "can havli" deyiniz, ister "panik" deyiniz.
Çünkü muhalefet seçimi kazanırsa neler olabileceğini görüyorlar...
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı...
İstediğiniz İstanbullu'ya sorun bakalım ne diyecek?
Şu ya da bu nedenle AK Parti'den soğumuş seçmenin CHP'ye "meyil" göstermesi için deli olması gerekir.
CHP'li kararsız da İnce'ye gider, o kadar.
Muhalefete naçizane tavsiyemiz: Basın amigolarının gazına gelip kararsızlara pek bel bağlamasınlar.

***


AHMET NECDET SEZER'İ GÖSTERİN
Ara sıra dile getirir gibi oluyorlar, sonra susup erteliyorlar.
Daha günü gelmedi.
Ya da tutturamayacaklarını biliyorlar.
Ama seçime doğru bu sefer daha yüksek sesle deneyecekler.
"Tayyip Erdoğan'ın adaylığı" meselesi...
Böyle bir mesele yok ama yaratmak isteyeceklerdir.
Hani göz göre göre şapkalarından çıkardıkları "367" meselesi gibi...
Erdoğan'ın daha önce iki kere aday olduğunu, dolayısıyla şimdi bir kere daha olamayacağını iddia etmek... Son sığınakları...
Erdoğan'ın "eski Anayasa'ya" göre adaylıkları "kadüktür"...
Kafanıza göre seçim yapılacaksa o zaman senato seçimi de yapılsın!
Yeni Anayasa'ya göre bir adaylık hakkı daha vardır.
Buna göre Abdullah Gül'ün de aday olma hakkı vardır (bulanık sularda balık avlamaktan vazgeçip gün ışığına çıkabilse...) Buna göre Ahmet Necdet Sezer'in bile aday olma hakkı vardır.
Hah, işte size "tarafsız görünümlü çatı adayını" buldum bile!
Herhalde Ekmeleddin'den iyidir.
Hem de vesayetin mükemmel temsilcisi...
İnönü'yü mezardan çıkaramayacağınıza göre...

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