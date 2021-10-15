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ENGİN ARDIÇ
Sevgili şöyle böyleler

Sevgili şöyle böyleler

15.10.2021, Cuma

Uçaklarda "bayanlar baylar" anonsu tarihe karışıyormuş...
Bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları bunu elinden geldiğince Osmanlıca'ya çevirmiş, "hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar" yapmıştı.
Ankara Türkçesi'ne değilse bile İstanbul Türkçesi'ne uygundu.
Şimdi bu da kalkacakmış.
Çünkü "bayanlar ve baylar" anonsu cinsiyet eşitliğine aykırıymış!
Öp babanın elini.
Ne denecekti? Tam eşitlik sağlamak için "bayanlar, baylar ve sevgili tekerlekler" mi denecekti?
İnsan ya erkek olur ya kadın, o anons yalan mı söylüyor, yanlış mı söylüyor?
"Hepiniz" denecekmiş.
"Uçağımıza hoşgeldiniz sevgili hepiniz"... Böyle kakavanlık olur mu?
Bildiğiniz gibi Amerikan feministleri bu işin suyunu çıkarmışlar, "Miss" ya da "Mrs" dememek için "Ms" diye bir kavram uydurmuşlardı...
Orada tamam da, Türkçe'ye tercüme edilemiyor.
Bayan olsun hanımefendi olsun, hem evli kadını hem bekâr kızı karşılar. Ayrım olmaz.
Gene halkımızın yüzyıllardır kullandığı "karı" ve "koca" kelimeleri de "eş" olarak değiştirildi.
Oysa bu kelime hayvanlar için kullanılırdı, muhabbet kuşunun eşi olurdu...
Bunun gibi, "iş insanı" diye sakil bir kavram icat edildi. İş insanı, bilim insanı...
Sanki "iş adamı" deyince günaha giriliyordu...
Niçin aşağılayıcı olsun "bilim kadını"?
Yahu, birilerinin "iş insanı" olmaları için başka birilerinin de "iş hayvanı" olmaları gerekmez mi?
Hiç düşünülmedi.

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Düş ki yerin bu yer değildir
"Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selahattin Demirtaş'ın son romanını zevkle okuyorum." Zülfü Livaneli

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Geliyom gelemiyom
"İlk dört maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşlarıdır." Kemal Kılıçdaroğlu

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Bazı dostların şerefsiz mi?
"İlk dört maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşlarıdır." Kemal Kılıçdaroğlu

***

Amin
"Bu terör örgütüne destek veren, onlarla iş tutanın, onların da Allah belasını versin." Kemal Kılıçdaroğlu

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