Balıkesir merkezi ikiye bölünmüş, Karesi adında bir ilçe icat edilmiş. Peki.Bu yetmez. Arkasından Candar, Dulkadır, Eretna, Germiyan, Menteşe, Saruhan, hatta Kadı Burhanettin de gelsin.Osmanlı'nın ortadan kaldırıp topraklarına kattığı küçük Türk prensliklerini ihya mı ediyoruz?Herifçioğluderken bundan mı ilhamalıyor yoksa?Balıkesir'de birvar.Güzel. Milli mücadelenin Balıkesirli kahramanlarının resimleri,ün Balıkesir'e gelişi (olmazsa olmaz)...Ama kesmemiş.Karesi'ye bir deyapmışlar.Ev, çakma.Atatürk'le ilgisi yok.inşa edilmiş.Pek benzemiyor. Herhangi bir Osmanlı evi havasında. Benim çocukluğumda İstanbul'da onlardan yüzlerce vardı, bakımlısı kırmızı aşı boyalı, çoğu bakımsızlıktan kara suratlı, yarı kâgir yarı ahşap evler, iki katlı, çoğu cumbalı... Bazı eski Yeşilçam filmlerinde görebilirsiniz.Osmanlı'da orta halli insanların yaşadığı iki katlı müstakil evler şimdi artıkolarak geçiyorlar, fiyatları da ateş pahası.yok, bahçede kuyu da yok tulumba da kurna da, ama yüzme havuzu var maşallah.Bu ev de Atatürk Anı Evi olmuş...Bu tür gayretkeşliklerde hepsorusunu sorarım.nün Anadoluhisarı'ndaki yalısını da müze yapmayı düşünmüşlerdi de içine ne koyacaklarını söyleyememişlerdi...Merhumun iç çamaşırlarını herhalde...Öyle ya, bu bir müze olduğuna göre insanlar merak edecekler vegelecekler. Gelip de ne görecekler? Niçin gelsinler?Buraya da Balıkesirli milli mücadele kahramanlarının resimleri konacakmış.Neden? Bir müzeye sığmadılar mı ki ikinci müzeye de ihtiyaç duyuluyor?

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Bu bir...Her Anadolu kasabasının çorbaya tuz katma gayreti...Kırklareli başı çekmişti, şimdi başka yerlerde de birgirişimi...Her kasabada bir deçabası.Hani şu çarşaflı kızı zincire vurmuşlardı da CHP'li bayanlar gelip onu kurtarmışlardı...Eh, ilçenin başkaca kayda değer bir numarası yoksa bu türilgi çekmeye çalışacaksın.Herkesin dağına da yılın belli günlerinde Atatürk'ünvurmuyor ki onu satasın...Saat kulesine de turist gelmiyor...Oysa bütün Anadolu kasabaları gibi Balıkesir de kalkınıyor.Birlerce metrekarelik yeşil alanlar, millet bahçeleri, halı sahalar, toplantı salonları, kültür ve sanat etkinlikleri...Reklam olsun diye uçmaya gerek yok.Bürokrasiye bir şeyler ispat etmek zorunda değilsiniz Dinçer Bey, o devir geçti.