Bu akşam televizyonda neler var, hangi dizi saat kaçta başlayacak? 24 Aralık TV yayın akışı

"Bu akşam televizyonda ne var?" sorusu, hafta ortasında ekran başına geçmeyi planlayan izleyicilerin gündeminde. 24 Aralık Çarşamba günü ulusal kanallar, iddialı dizilerden yarışma ve eğlence programlarına uzanan zengin bir yayın akışı sunuyor. Özellikle ATV'nin sevilen yapımı Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün başlayacağı saat merak ediliyor. İşte günün TV yayın akışı…