Bu akşam televizyonda neler var, hangi dizi saat kaçta başlayacak? 24 Aralık TV yayın akışı

24 Aralık Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. ATV'de yayınlanacak Kuruluş Orhan'ın yeni bölüm saati başta olmak üzere günün TV yayın akışı merak ediliyor. Peki bu akşam televizyonda neler var, hangi dizi saat kaçta başlayacak?

Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:34
"Bu akşam televizyonda ne var?" sorusu, hafta ortasında ekran başına geçmeyi planlayan izleyicilerin gündeminde. 24 Aralık Çarşamba günü ulusal kanallar, iddialı dizilerden yarışma ve eğlence programlarına uzanan zengin bir yayın akışı sunuyor. Özellikle ATV'nin sevilen yapımı Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünün başlayacağı saat merak ediliyor. İşte günün TV yayın akışı…

24 ARALIK TV YAYIN AKIŞI

ATV

08.00 – Kahvaltı Haberleri
10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 – atv Gün Ortası
14.00 – Mutfak Bahane
16.00 – Esra Erol'da
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Kuruluş Orhan (9. Bölüm)

TRT 1

05.23 – İstiklal Marşı
05.25 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06.15 – Kalk Gidelim
09.20 – Adını Sen Koy
10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 – Seksenler
14.35 – Kasaba Doktoru
17.45 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Taşacak Bu Deniz
23.00 – Gönül Dağı

KANAL D

07.00 – Yabancı Damat
09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
11.00 – Yaprak Dökümü
13.45 – Gelinim Mutfakta
16.45 – Uzak Şehir
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Eşref Rüya (27. Bölüm)

STAR TV

09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 – Söz
19.00 – Star Haber
20.00 – Sahipsizler (43. Bölüm)

