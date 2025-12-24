24 Aralık 2025, Çarşamba

'Google yorumları' oyunu deşifre oldu! Dijital mecrada ‘küresel’ aldatmaca

İnternetten alışverişte tüketicinin en çok güvendiği Google yorumları mercek altında. Bazı işletmelerin para ve promosyon karşılığında sahte yorumlarla puanlarını yükselttiği ortaya çıktı. A Haber yayınına bağlananan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Dr. Mücahit Saraçlı, bu yöntemin hem hukuka aykırı hem de haksız rekabet olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanlığı ise denetimleri sıklaştırdı.

Büşra Arga Büşra Arga
Giriş Tarihi: 24.12.2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:09
İnternetten alışveriş yaparken hepimizin ilk baktığı yer olan "Google yorumları ve yıldız puanları" mercek altında. Bazı işletmelerin, tüketiciyi yanıltmak amacıyla para veya promosyon karşılığında sahte yorumlar yaptırarak puanlarını şişirdiği ortaya çıktı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim sordu, TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Dr. Mücahit Saraçlı bu sinsi oyunun detaylarını deşifre etti.

DİJİTAL TİCARETTE "KÜRESEL" TUZAK

Günümüzde ticaretin dijital platformlara taşınmasıyla birlikte rekabetin de küresel bir boyut kazandığını belirten Dr. Mücahit Saraçlı, sahte yorumların tüketici tercihlerini nasıl manipüle ettiğini anlattı.

Saraçlı, "Maalesef bu yorumlarda, gerçek olmayan beyanlarla ürünlerin altı şişiriliyor. Günümüzde ticaret artık dijital bir platform üzerinden, internet üzerinden hem satıcıların hem alıcıların dünya çapında birbiriyle buluştuğu bir mecra oldu."

GOOGLE YORUMLARI OYUNU DEŞİFRE OLDU

"Burada sadece yerel değil, global bir rekabet alanı var. Ürettiğiniz ürünü bambaşka ülkelere de satmak durumundasınız. Ancak reklamlarınızda gerçekleri artırarak, şişirerek ve gerçek olmayan bazı süsleyici kelimelerle yanıltıcı reklamlar yapılıyor." dedi.

"EMSALSİZ, NADİDE" KELİMELERİNE DİKKAT!

Tüketicinin yanıltılmasının sadece etik bir sorun değil, hukuki bir ihlal olduğunu da vurgulayan Saraçlı, "Tamamen amaç burada yanıltıcı olmak. Ticaret Bakanlığı bu tür durumları gözetim altına aldı. Gerçeği yansıtmayan veya haksız reklam şekilleri yapılıyor. Örneğin; gereksiz övgülerle 'emsalsiz', 'bulunmayan', 'nadide' gibi ifadelerle tüketicilerin tercihleri saptırılıyor. 5 üzerinden yapılması gereken puanlamalar 10 üzerinden yapılıyor. Aslında 3 puan bile almayacak bir ürünün değeri, bu sahte yöntemlerle 8,5 - 9'lara kadar çıkartılıyor." ifadeleriyle kullanılan dile dikkat çekti.

İKRAM KARŞILIĞI "ÖVGÜ" PAZARLIĞI

Hasan Zahid Ezim'in, yemek siparişlerinin yanında gönderilen "Güzel yorumlarınızı bekliyoruz" notları ve küçük ikramlar hatırlatması üzerine Saraçlı, bu durumun haksız rekabet oluşturduğuna değindi ve "Bir ikramla, promosyonla maalesef orada hak etmedikleri övgüyü elde etme çabası var. Bu durum diğer dürüst işletmeleri ve büyük bir tüketici kitlesini ciddi anlamda etkiliyor. Reklamlarda en etkili olanı, tavsiyeye dayalı olanlardır. Bunu kullanmaya çalışıyorlar ama bu haksız bir rekabete yol açıyor." dedi.

BAKANLIK DEVREDE: AĞIR PARA CEZALARI YOLDA

Vatandaşın kandırılmasına karşı Ticaret Bakanlığı'nın sıkı denetimler uyguladığını belirten Dr. Mücahit Saraçlı, "Haksız rekabetin önlenmesi için Ticaret Bakanlığı bünyesinde bu uygulamalar denetime tabi tutuluyor. Gerekli denetimler yapılıp, gerekli idari para cezalarıyla cezalandırmalar yapılmaktadır. Tüketicilerin bu tür 'şişirilmiş' tablolara karşı dikkatli olması gerekiyor." ifadeleri ile bu oyuna başvuran işletmeleri uyardı.