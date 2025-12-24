24 Aralık 2025, Çarşamba
'Google yorumları' oyunu deşifre oldu! Dijital mecrada ‘küresel’ aldatmaca
İnternetten alışverişte tüketicinin en çok güvendiği Google yorumları mercek altında. Bazı işletmelerin para ve promosyon karşılığında sahte yorumlarla puanlarını yükselttiği ortaya çıktı. A Haber yayınına bağlananan TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Dr. Mücahit Saraçlı, bu yöntemin hem hukuka aykırı hem de haksız rekabet olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanlığı ise denetimleri sıklaştırdı.
Giriş Tarihi: 24.12.2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:09