Yenidoğan skandalında Fırat Sarı'dan tepki çeken savunma: Suçum hasta kabul etmek
Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' skandalında davada 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi. Duruşmada ise tutuklu sandıklar savunma yaptı. Tutuklu Fırat Sarı, kendisine yöneltilen suçlamaları 'hurafe' diye nitelendirerek 'Her gelen bilirkişi raporu bizi daha karanlığa itiyor. Halime bebek ölü doğmuş. Hiçbir kası kıpırdamıyor. Bebeği müdahaleye başlıyorlar 20'nci dakikada dönüyor, 20 dakika beynine kan gitmiyor. Ben şimdi böyle bir hastayı kabul ettim diye suçlanıyorum' dedi.
Giriş Tarihi: 24.12.2025 22:09