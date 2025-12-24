Yenidoğan skandalında Fırat Sarı’dan tepki çeken savunma: Suçum hasta kabul etmek

"ADLİ TIP RAPORULARINA GERÇEK DIŞI ŞEYLER YAZILMIŞ"

Savunma yapan tutuklu sanık Zeki Ötünç, "Kerem Muhammet Tokluoğlu hastanede yatıyordu. Bebek zaten hastaneye geldiğinde değerleri kötüydü. Biz onu hayatta tutmak için her şeyi yaptık. Ben Tokluoğlu bebeği kasten öldürmekle suçlanıyorum ama bebeğin ölmesi ne işime yaracak bundan ne para kazanacağım neden kastım olsun?" dedi ve şöyle devam etti: