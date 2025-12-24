Viral Galeri Viral Tıkla Yenidoğan skandalında Fırat Sarı'dan tepki çeken savunma: Suçum hasta kabul etmek

Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' skandalında davada 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi. Duruşmada ise tutuklu sandıklar savunma yaptı. Tutuklu Fırat Sarı, kendisine yöneltilen suçlamaları 'hurafe' diye nitelendirerek 'Her gelen bilirkişi raporu bizi daha karanlığa itiyor. Halime bebek ölü doğmuş. Hiçbir kası kıpırdamıyor. Bebeği müdahaleye başlıyorlar 20'nci dakikada dönüyor, 20 dakika beynine kan gitmiyor. Ben şimdi böyle bir hastayı kabul ettim diye suçlanıyorum' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2025 22:09
'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 13 sanıktan 8'i mahkemeye çıktı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulunurken bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Öte yandan mahkeme başkanı sanıklar Ali Aksu ve Gökhan Göziş hakkında, usulsüz fatura kesilmesi ve SGK'nın zarar uğratılmasına yönelik iddianame hazırlandığını ve bu dosya ile birleştirildiğini belirtti. Ayrıca 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, Hilda Keykubad, İbrahim Oktay, Zeki Ötünç, Serenay Şenkalaycı ve Songül Kaloğlu hakkında da iddianame hazırlandı.

"ADLİ TIP RAPORULARINA GERÇEK DIŞI ŞEYLER YAZILMIŞ"

Savunma yapan tutuklu sanık Zeki Ötünç, "Kerem Muhammet Tokluoğlu hastanede yatıyordu. Bebek zaten hastaneye geldiğinde değerleri kötüydü. Biz onu hayatta tutmak için her şeyi yaptık. Ben Tokluoğlu bebeği kasten öldürmekle suçlanıyorum ama bebeğin ölmesi ne işime yaracak bundan ne para kazanacağım neden kastım olsun?" dedi ve şöyle devam etti:

Bebeğin kaşı güzel diye mi kurtarayım veya kurtarmayayım. 'Çocuğu öldürdün' deniyor. Ben öyle bir şey yapmadım. Adli Tıp Kurumu raporlarını okuyorum ama inanamıyorum tamamen gerçek dışı şeyler yazılmış. Biz doktorlar hastalarımız hayata tutunsun diye uğraşıyoruz, suçsuzum.

