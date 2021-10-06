Kemal Bey elektrik zammına çareyi bulmuş.

Elektrik şirketleri zam yaparlarsa, "gerekirse kademeli olarak halkımızı tüketimi durdurmaya çağıracağız" diyor...

Halk buna bayılacak.

Öyle ya, pahalıysa bırakırsın. Sigarayı bırakır gibi.

Böylece yetmişli yılların Ecevit dönemini de anmış olursun, aynı şartları yaratarak...

Örneğin gece karanlıkta oturursun.

Kışın da soğukta... Kalorifer yanmaz.

Asansör hiç çalışmaz.

Televizyon da açılmaz, gazete de basılmaz.

Uçak da kalkmaz.

Ama halkımız zaten konteynerlerden kuru ekmek toplayarak yaşadığı için bütün bu "lüks tüketim" örneklerine ihtiyacı yoktur.

Bilgisayar, Internet falan hele hiç.

Z kuşağına "bunlardan mahrum kalacaksınız" deyin de oy yerine ne alacağınızı görün.

***



HANİ DERHAL?

Bir palavra sıkıyorsan ona önce kendin inanacaksın...

Hani CHP bundan böyle "erken seçim" değil "derhal seçim" isteyecekti?

Talimat verilmişti.

Ortada aday yok ama sağlık olsun...

Ve fakat CHP çevrelerinden de, medyasından da böyle bir istek belirtisi göremedik.

Kaç gündür bakıyoruz, bekliyoruz, "derhal seçim" diyen yok.

Kemal Bey de demiyor.

Utanması gereken basın amigoları utansınlar.

Bir teki de çıkıp da "abuklamaktan vazgeç patron" diyemediği için...

Bunlar Çanakkale'ye de "adalet tanrıçasının" heykelini dikeceklerdi...

Müslüman memleketine tanrıça heykeli dikmek ne demektir, seçimde göreceklerdi...

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BAKLA VE AĞIZ

Beyimiz çok partili sistem üzerine kafa yorarken, Ecevit'le yıllar önce yapılmış bir röportaja gözü takılmış...

Ecevit'in dediğine göre, İnönü, çok partili rejime geçme gerekçesini "yolsuzluklar daha kolay önlenir" şeklinde gösterirmiş...

Ama tam tersi olmuş, çok partili dönemde yolsuzluklar artmış.

Siz bundan ne anlam çıkardınız?

"Çok partili sistem iyi değildir" anlamını.

Halk bu düzenden memnunsa, "hırsızlık düzeninden bana da pay düşer" diye hayal kuruyor olmalıymış.

En iyisi tek partiye dönmek mi yani?

O tek parti CHP olmalı... TKP olursa daha da iyi...

Bu kadar mı düşecektiniz, "fikri sefaletiniz" bu kadar mı açığa çıkacaktı?

Kızmıyoruz. Sizin için üzülüyoruz.

İyi kötü bir isminiz vardı...

"Emeklilik" diye de bir müessese var, hatırlatırız.

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PARTİLERİ ŞAŞIRDI

"Sayın Akşener'in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur."

Kemal Kılıçdaroğlu