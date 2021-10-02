Seçimi muhalefet kazanırsa bir koalisyon kurulacak.İster başkanlık sistemi, ister eski usul, neresinden bakarsan bak bu bir koalisyon olacak." diyoruz aldırmıyorlar ama Türkiye'nin en az bir üç yılını ""...Bu koalisyonda dört "" yani bürokratlar, faşistler, şeriatçılar ve Kürtçüler biraraya gelecekler.Sırf Tayyip Erdoğan'dan "" için...Koalisyon kim nereye çekerse oraya gidecek...Yani hiçbir yere.Türkiye ya yerinde sayacak ya da geriye gidecek.

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İster başkanlık sistemi isterse eski usul, bu koalisyonda Kürt ayrılıkçıları "" isteyecekler.Ve de alacaklar.Köyişleri ya da tarım falan önemli değil de, ya savunma, içişleri falan isterlerse?Ve yeni bir Anayasa yapılacak.Bu Anayasa'nın Türkiye'yi 25 eyalete bölmesi için bastıracaklar.O zaman ne yapacaksınız çılgın Türkler?Çılgın Türk tanımıyla pek böbürlenen Kemalistler?Kürt ayrılıkçıları bugünkü Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişmesini istiyorlar. (Tayyip Erdoğan istemiyor.)Madde 1: Türkiye devleti bir cumhuriyettir.Bunu "" mi yapacaklar?Bundesrepublik Türkei...Madde 2: Atatürk milliyetçiliğine bağlı...Artık bağlı olmayacak.Madde 3: Dili Türkçe'dir...Dili Türkçe ve Kürtçe'dir olacak.Madde 4: Bütün bunlar değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez.Önce bunu kaldıracaklar.

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Önerdikleri Anayasa "" bakınız:Çoluk çocuk "" önerilen veyürürlüğe konan bir Anayasa hiç duymamıştık.Üstelik Anadolu uygarlıklarının mirasçılarını toplamaya kalkarsanız buna Yunanistan da girer.Hani herif demiş ya, ""...Kadınları ve erkekleri anladık da, bu metinde Cihangir eksik!" de eklenebilirdi hani.

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Haydi Kemalistler... Haydi çılgın Türkler...Oylarınızı vererek destekleyin şunu da yatacak yeriniz olmasın.