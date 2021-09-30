Hadi diyelim ki 2023 seçimini muhalefet kazandı... (Ya "" kazanırsa?)Fetullah da Ayetullah Humeyni gibi uçaktan indi ve adı konmamış bir halife oldu!Bürokrasi bunu "" mi?Hadi diyelim, 400'den vazgeçtik, 360'ı bulan milletvekili sayısına da ulaştılar... (Ya ulaşamazlarsa?)Yeni bir anayasa yapacaklar. (Ya yapamazlarsa? HDP yetkilileri "ilk dört maddenin değişmesini" istiyorlar... Bunu CHP ve İP kendi "" nasıl açıklayacaklar ve nasıl kabul ettirecekler?) Diyelim ki yaptılar.Geçti bir yıl, oldu 2024.Referanduma gidilecek.Diyelim ki referandumda halk kabul etti.Meclis dağılacak, arkadaşlar koltuklarına daha yeni yeni ""... (Kim buna yanaşacak?) Ona göre yeni bir seçim yapıldı.Oldu 2025.Diyelim ki seçimi kazandılar. (Ya AK Parti kazanırsa?)Cumhurbaşkanı istifa etti." bir cumhurbaşkanı geldi.İP birinci parti çıkınca Meral Hanım da başbakan oldu. (Kılıçdaroğlu koltuğunda kaldı mı?)

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Ya böyle olmazsa?Ya 2023 seçimini kazanamazlarsa?2028'e kadar "" devam!Ya kazanırlar da, yeni cumhurbaşkanı ""... Ya başkanlık sistemi "" gelirse...Tükürdüklerini yalayıp aynen devam!Ya 2023'ü kazanır da diyelim 2024'ü kazanamazlarsa?Ya yeni anayasa referandumdan dönerse?" deyip eski sistemedevam mı?O zaman ne işe yaradı bütün bu yaygara?Neresinden bakarsan bak, en az üç yıllık bir kargaşa, kaos, fetret, artık ne derseniz deyiniz...Bu belirsizliğe mi oy vereceğiz?Yoksa seçmen "" deyipistikrarı seçerse?Ya "" deyipsert bir tepki koyarsa?Hadi şimdi tartışın.