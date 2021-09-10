Korona aşısı bedava, sahte test belgesi 200 lira.Ne akıllar...Sokağa atacak parası bol olanlar için 300'e, 500'e de varmış.Ne akıllar...Hatta 2 bin liraya kadar çıktığı söyleniyor.Ne akıllar...Test yaptıran pozitif çıksa dahi negatif raporu veren varmış...Ne akıllar...Bir hemşire, yani insanların sağlığını korumakla görevli bir bayan, sahte PCR testi sonucu satarken yakalanmış.Ne akıllar...Sahte belge polisten koruyor ama virüsten korumuyor.Ne akıllar...diye ortalıkta serbestçe dolanıyorlar...Ne akıllar...Ne akıllar...Aşıdavarmış.Ne akıllar...Pardon, mikroçip nedir ağabey?Ne akıllar...Bu mikroçiple Amerikan emperyalistleri bizi uzaktan kontrol edeceklermiş.Ne akıllar...Kısırlık yapıyormuş... Yok yok, tam tersine doğurganlığı artırıyormuş.Ne akıllar.Sosyal medyadadiye atıp tutup sıkıyı görünce sağlıkmerkezinde kuyruk olanlar var.Ne akıllar...Brezilya'da bir dıngılüst üste altı aşı yaptırmış,yedinciye başvurunca yakalanmış.Ne akıllar...

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Bazı liberaller, düşünce, inanç ve teşebbüs özgürlüğü ile başıboşluk, serkeşlik ve kural çiğneme özgürlüğünü birbirine karıştırıyorlar.

Ne akıllar...

Bir ara "pedofiliyi" de cinsel özgürlük ayağından savunan liberal manyaklar vardı.

Ne akıllar...

Kaymakamlıkça yasaklanan "aşı karşıtı mitingin" adı "Büyük Uyanış"... Sloganı: "Özgürlüğün için plandemiye dur de"...

Ne akıllar...

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YAPMAZ ÖYLE KAKA ŞEYLER

"Oy avcılığı yapmıyoruz." Kemal Kılıçdaroğlu

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DEDİ

"Futbolda böyle şeyler hep var. Herkesin başına bu tür sonuçlar gelebiliyor. Ama keşke bizim başımıza gelmeseydi." Şenol Güneş