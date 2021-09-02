İlhan Selçuk muydu Aziz Nesin mi, Kemal Tahir'in ölümü üzerinedemişti...Ferhan da bir fırtınaydı, geldi geçti.Çoğu fırtına gibi bazı dostlukları da devirip yıkarak...Çok kişinindiye merakla beklediği bir yazıyı yazmakçok zordur.Yazarsam ters yazmak, kimseciklerin bilmediği gerçeklere girmek gerekecek. Bunu yapamam. Çok kişi gibi basmakalıp şeyler de yazamam. Elimden gelmez.Onunla 1966 yılında tanıştık.Bazı oyunlarda birlikte oynadık.Birlikte içtik, birlikte serserilik ettik. Binlerce anımız var, hiç abartmıyorum.Sonra biz büyüdük ve kirlendi dünya...Yavaş yavaş birbirimizden uzaklaştık.Neredeyse yirmi beş yıldır görüşmüyorduk bile...Sor şimdi kızlarına, beni tanımazlar.

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Melih Altınok, onun içindemiş...diye deeklemiş.Ne yazık ki altına imzamı atarım.Televizyon kamerasına yektendemişti de,diye kurtarmıştık...Kişisel nedenler de vardı tabii, ben ondan hepdiye söz ettim, o bana hep hakaret etti. Araya kırgınlıklar girdi.Canı sağolsun, diyecektim, ruhu şad olsun.Hangi seçimdi hatırlamıyorum, oyunu Türkiye Komünist Partisi'ne vermiş,demişti... Şairdi.Umarım TKP de cenazesine bir çelenk gönderme inceliğini gösterir.derseniz de siz haklısınız.Tiyatroyu çok çok iyi bilirdi, başka şeylere de pek aklı ermezdi.Kolay kolay gelmeyecek bir adamdı, Türkiye'ye fazla büyük.Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın.