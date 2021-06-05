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ENGİN ARDIÇ
Hayırdır inşallah

Hayırdır inşallah

05.06.2021, Cumartesi

Kalın kafalara bir türlü sokulamadı:
Erken seçim yok.
Muhalefet niçin mi "var" diyor? İktidarı yıpratmak için, Türkiye yönetilemiyor algısını pekiştirmek için...
Bir de kendi saflarını sıklaştırmak için. Gevşemesinler.
Bu o kadar böyle ki, CHP yönetimi, il ve ilçe örgütlerine "15 Temmuz'a kadar sandık kurulu üyelerinizi bildirin" emrini vermiş.
Yani eylül gibi bir erken seçime hazırlanın...
Bunun için hemen bugün TBMM'den karar çıkması gerekiyor.
Ortada hiç böyle bir hazırlık yok, bunun esintisi de yok.
Adamlar sandık kurulu belirleyecekler, ortada aday da yok.
Hayrola, Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da yani darbe girişiminin yıldönümünde bir "hareket" mi bekliyor?
Soruyu düzelterek tekrar sorayım:
Joe Biden o güne kadar bir şeyler mi planlıyor?
Ne var gündeminde, ayaklanma mı, suikast mı, yoksa başka bir kaset skandalı mı?
Oldu olacak Sedat Peker'i aday gösterse...
Vallahi Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy toplar.

***


HABER MABER MATİTAS
Muharrem İnce, İstanbul'a gelmiş.
"Eee, ne yapalım yani?" diyeceksiniz ama bu çok önemli.
Çünkü İnce, partinin il başkanlığını ziyaret etmiş. Memleket Partisi'nin yani.
Hayrettir, Eyüpsultan Türbesi'ne gitmesini de beklerdik. O zaman daha bir haber olurdu. Sünnet çocuğu gibi takkeyle resim de çektirirdi.
Bunların bir de il başkanı varmış.
Kim olduğunu öğrenemedik.
Haber dediğin de böyle olur.
Ben genel yayın müdürü olsam, gazetenin hiçbir sayfasına bu zırtapozluk giremez ama memur gazetesi bir yolunu bulup sütun dibine sokuşturmuş.
Yok yahu, İstanbul İl Başkanlığı daha "açılmamış" meğerse...
Şimdi İzmir'e, sonra Erzurum'a, oradan Van'a gidecekmiş, dönüp İstanbul'u açacakmış.
Peki açılmamış il başkanlığının nesini ziyaret etmiş?
Ot yok ocak yok, bir kahvecik içebilmiş mi?
Yüzde 1.4 görünen oyuyla belki bir bardak soğuk su içmiştir.

***


FATİH AMCANIZ SEVİNSİN
Aynı gazete, Basın-Yayın Okulu'nda "Gazete nasıl çıkarılmaz" dersine temel okuma malzemesi olma yolunda ilerliyor...
Bir anket yapmışlar, LGS sınavına nasıl hazırlanmalı? Geçen yılın şampiyonları nasıl başardılar?
Çok terbiyevi, öğretici, yararlı bir girişim.
Anketten "öyle de olur böyle de" sonucu çıkmış.
Şampiyonlardan kimisi "son haftaya kadar sınava çok çalışmış", kimisi de "derslerine ve hobilerine dengeli zaman ayırmış"...
Peki şimdi çocuklar ne yapsınlar, hangi yolu tutsunlar?
"Rahvan gitsin" yolunu.
Bir tanesi de kitap okumuş ve "piyona" çalmış, piyano değil piyona.
Aferin yavrum.
Z kuşağına da senin gibi "şampuyan" yakışır.
"Kazeta" bunu da yazsın.

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